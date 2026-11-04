Pedro Sánchez anuncia que Carlos Cuerpo sustituirá a Óscar Puente como ministro de Transportes

Desde la Moncloa, con gesto serio y un mensaje breve y conciso Pedro Sánchez ha anunciado que será el Vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, quien de forma transitoria ocupará el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión de Óscar Puente. Debido a la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre, el presidente ha decidido no nombrar a un nuevo ministro y que sea su vicepresidente primero quien asuma las competencias de ese departamento

"No todos los servidores públicos somos iguales". Este parece va a ser el nuevo mantra de la campaña electoral del PSOE de cara al 29-N. Pedro Sánchez comenzaba su declaración institucional defendiendo que Puente "decidió renunciar a su cargo, primero por empatía con las víctimas, segundo por coherencia y, finalmente, por dignidad política. Una decisión que como Presidente de Gobierno acepto con gratitud y respeto".

Ha puesto en valor la trayectoria de Óscar Puente al frente del ministerio de Transportes, "a lo largo de estos años ha trabajado sin descanso para mejorar la vida de nuestros país y particularmente la movilidad nuestros ciudadanos. Ha tenido que enfrentarse a grandes desafíos que ha sabido abordar con dedicación, con transparencia y con integridad. Esta semana lo ha vuelto a hacer, el ministro Puente ha dado la cara, ha dado explicaciones, también ha aportado soluciones a una sociedad que las exigían y también las merecían y después ha dado un paso al lado".

Como ya hizo el propio puente en la Comisión Permanente del Congreso, Sánchez ha reiterado que "no todos los servidores públicos somos iguales. Ahora nuestro deber es honrar su gesto y seguir trabajando".

Sánchez ha resaltado que Cuerpo ha demostrado una enorme capacidad de gestión e integridad y un talante que tanto la política como España, ha dicho, necesitan. "Por eso estoy convencido de que hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente".

El jefe del Ejecutivo ha señalado que se viven tiempos "de mucha polarización, de ruido y de una extraordinaria deshumanización" y a algunos les gustaría que todo se rompiera porque viven del enfrentamiento y del miedo. "Pero este Gobierno, como este país ha salido siempre más fuerte de cada crisis y esta vez lo vamos a volver a hacer dando la cara y dando respuestas que defiendan los intereses de la mayoría social y sigan haciendo a España avanzar".