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¿Se puede domar a una mariquita? El sorprendente experimento de Marron en El Hormiguero

La sección de ciencia de El Hormiguero ha tenido esta vez unas invitadas muy especiales: las mariquitas. Marron ha puesto a prueba un curioso descubrimiento con estos insectos y un rotulador.

¿Se puede domar a una mariquita? El sorprendente experimento de Marron en El Hormiguero

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Marron ha vuelto a sorprender en El Hormiguero con uno de sus experimentos de ciencia. Esta vez, ha presentado ante Mario Vaquerizo un curioso método para guiar a las mariquitas utilizando un rotulador. Un descubrimiento que ha dado pie a bromas y hasta a una reflexión sobre cómo afrontar las adversidades.

El colaborador ha explicado que la idea surgió a partir de unos estudios sobre las termitas, capaces de seguir rastros de feromonas que ellas mismas segregan. Algunas tintas creadas por el ser humano pueden producir un efecto parecido en estos insectos, así que el equipo de ciencia se preguntó si ocurriría lo mismo con las mariquitas.

Tras investigar, descubrieron que un tipo de rotulador podía generar una reacción similar: cuando Marron dibujaba una línea delante de ellas, algunas evitaban cruzarla y cambiaban de dirección.

Marron también ha explicado que el efecto parece depender del olor del rotulador, ya que, cuando se evapora, deja de funcionar igual. Mientras probaba el experimento, Mario ha bromeado con el comportamiento de los insectos y ha encontrado una moraleja en sus movimientos: hay que seguir adelante pese a los obstáculos.

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