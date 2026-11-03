El alcalde de Sevilla carga contra Óscar Puente: "Es una pesadilla y un personaje bastante despreciable e impresentable"

El pasado miércoles, un trayecto de Madrid a Sevilla tuvo un trágico final. 69 personas perdieron la vida en un choque entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda (Toledo).

Hoy interviene en el programa el alcalde de la ciudad sevillana por el PP, José Luis Sanz.

"Aquí en Sevilla hemos sufrido como en ninguna capital de España el deterioro y la degradación del servicio de la alta velocidad española", se quejaba. Un empeoramiento del servicio del que menciona desde un deterioro del catering hasta la falta de compromiso de puntualidad y las vibraciones en los trayectos. Él lo tiene claro, prefiere apostar por el avión.

Susanna Griso ponía sobre la mesa las medidas que prometió el ministro de Transportes, Óscar Puente, con el anterior accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. "Yo no sé quién le creyó", replicaba el alcalde sevillano mientras hacía referencia a la "herencia de Sánchez y Puente en Sevilla".

Sobre esto, mencionaba la constante paralización de las obras del puente del Centenario, que asegura que es clave para la movilidad en el área metropolitana de la ciudad. Comenta que ya se le conoce como "el puente de las mordidas" y augura que, con un cambio de Gobierno, pueda retomarse la obra. "El señor Puente en esta ciudad no engañaba a nadie", sostenía.

"Puente me parece una auténtica pesadilla"

El accidente ocurrido en Urda ha anulado la alta velocidad entre Madrid y Sevilla hasta, por el momento, ya entrado el mes de diciembre. Ahora Griso le pregunta qué impacto puede tener esto para la ciudad, teniendo en cuenta que son unas fechas marcadas por la cercanía de la Navidad.

Sanz resume el futuro de la ciudad comentando que es "una potencia turística y eso va a tener un impacto económico muy importante". Y cree que la alta velocidad era "un medio de transporte fundamental" para su ciudad.

"A mí el ministro Puente me parece una auténtica pesadilla, no le doy nada de credibilidad a lo que pueda decir", cargaba de este modo contra el titular de Transportes. "En Sevilla sabíamos que es un personaje bastante chusco y hoy toda España se ha enterado de lo que es un personaje un poco canalla, bastante despreciable e impresentable", concluía.

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