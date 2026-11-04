Kader se derrumba por el rechazo de Berrak en El secreto y conmueve a Zeynep con su deseo más profundo

El sufrimiento de Kader ha dejado una emotiva escena en El Secreto. Destrozada por el rechazo de Berrak, la niña llega a confesar que desearía no haber nacido, unas palabras que entristecen profundamente a Zeynep.

La joven intenta hacerle comprender que su vida es muy importante y le asegura que conocerla ha cambiado la suya para siempre. Después de recordarle cuánto la quiere y lo feliz que es de tenerla a su lado, Kader abre su corazón y confiesa que desearía que Zeynep fuera su verdadera madre.