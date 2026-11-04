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EL SECRETO
Kader se derrumba por el rechazo de Berrak en El secreto y conmueve a Zeynep con su deseo más profundo
La pequeña atraviesa uno de sus momentos más dolorosos tras las palabras de su madre. Zeynep intenta consolarla y demostrarle que siempre tendrá un lugar especial en su vida.
El sufrimiento de Kader ha dejado una emotiva escena en El Secreto. Destrozada por el rechazo de Berrak, la niña llega a confesar que desearía no haber nacido, unas palabras que entristecen profundamente a Zeynep.
La joven intenta hacerle comprender que su vida es muy importante y le asegura que conocerla ha cambiado la suya para siempre. Después de recordarle cuánto la quiere y lo feliz que es de tenerla a su lado, Kader abre su corazón y confiesa que desearía que Zeynep fuera su verdadera madre.