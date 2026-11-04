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LOS ÚLTIMOS MINUTOS DE PUENTE

Joan Guirado relata los momentos previos a la dimisión de Puente: "Unas horas de soledad, con su familia y en su piso"

El periodista de ABC cuenta cómo fue el momento en el que el ministro de Transportes le envía un mensaje a Pedro Sánchez con la decisión de abandonar el cargo.

Guirado espejo

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Manuel Pinardo
Publicado:

Hasta que el real decreto de su cese aparezca en el BOE, el ministro Óscar Puente seguirá siendo el titular de Transportes. El cambio no será automático, la renuncia que ha pillado hasta al presidente del Gobierno por sorpresa, confirma que en el partido no tenían un sucesor ni un número dos en el ministerio.

Con esta dimisión, se abren nuevas ventanas. La legislación no establece un procedimiento específico, tampoco la Constitución ni la Ley del Gobierno. Y, tras la dimisión, el periodista de ABC, Joan Guirado, ha contado cómo vivió ayer Óscar Puente sus últimos momentos previos a la dimisión.

"En días como ayer, se fue a comer con su equipo más cercano para terminar de preparar la rueda de prensa y allí comparte unas horas con su núcleo familiar cercano para después dirigirse al congreso para comparecer en la rueda de prensa", explica Guirado.

"Manda el mensaje a las 20:30"

El periodista cuenta cómo Óscar Puente se venía arriba tras las palabras de Pedro Sánchez mostrándole su apoyo, pero ayer, este ya lo veía más débil: "Nos dijeron sobre las 17 horas que pretendía seguir hasta febrero y ya entre las 20-20:30 se ven imágenes del presidente con el teléfono móvil y le comunica el mensaje de que va a dimitir al presidente del Gobierno".

"Cuesta creerse la película", apostillaba Susanna. Joan le contestaba que al igual que lo dijo en el plató la semana pasada, lo reitera: "Si nos ponemos a mirar la gestión, igual hay otra gente antes que Puente, cómo son Pedro Sánchez o Raque Sánchez", y añade que la propia Raquel está en uno de los cargos mejores pagados de la actualidad con 200.000 euros al año.

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