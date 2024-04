Roberto Brasero explica el porqué de la dolencia que sufre cada Semana Santa: "Me pasa todos los años"

Acertar la previsión del tiempo de Semana Santa es uno de los grandes caballos de Troya de Roberto Brasero. Para el 'hombre del tiempo' de Atresmedia esta es una de las previsiones más importantes del año y por ello no es de extrañar que estos días se le genere un herpes debido al estrés. Asegura Brasero que lo del herpes es algo que le suele pasar todos los años aunque a día de hoy ya se le ha quitado, afirma.

"Me bajan las defensas porque tengo mucho trabajo y me sale el herpes. Cuando se fue acercando esta semana íbamos viendo que se cumplía este pronóstico de lluvias pero semanas antes no sabes si se va a cumplir o no y por ahí viene ese afán por hacerlo bien", explica el titular del tiempo.

"Esta Semana Santa ha llovido más que en todo lo que llevamos de año"

Afirma que estas fiestas de Semana Santa han constituido la semana más lluviosa del año. "No solo ha llovido, sino que ha llovido más que en todo lo que llevamos de año", mantiene.

La borrasca Nelson, causante de las lluvias de los últimos días, ya se debilita este lunes pero aún mantiene en alerta 3 comunidades: Asturias, Galicia y Cataluña. En estos puntos existen avisos de nivel amarillo debido a esta borrasca de origen británico. Nelson aún sigue coleando, se mantiene en el sur de Inglaterra y desde ahí deja todavía fuertes lluvias. Ahora la borrasca se debilita, esa fuerza no será tan intensa aunque aún hay avisos en esas 3 zonas. En cuanto a las lluvias, ahí la borrasca ya pierde casi toda su potencia y lo que llegarán son los frentes propios de la Primavera.

"Las lluvias han hecho que tengamos que seguir muy pendientes del río Ebro"

Acabada la Semana Santa ya se cierra el frigo de las lluvias. Esas precipitaciones han hecho que suban 5 puntos los embalses de la provincia de Málaga. Algo que no había ocurrido desde hace muchos años. "Se han sumado más de 10 puntos en la cuenca del Guadalquivir, donde que ya supera el 40%, eso ha sido a consecuencia de una Semana Santa como pocas", afirma Brasero.

El buen tiempo está por llegar y ya el viernes que viene veremos los 30 grados en Córdoba. Aunque no todo será calma meteorológica, a partir del fin de semana seguirán las lluvias. A Cataluña llegan pocas y aunque han subido algo las reservas aún son insuficientes. Las lluvias de los últimos días nos obligan a seguir muy pendientes del Ebro, señala Brasero.

Destaca también que no solo las lluvias han sido abundantes, las nevadas de estos días también han sido especialmente copiosas para esta época del año con varias zonas afectadas por las precipitaciones de nieve.