Roberto Brasero: "Nelson se marcha... pero detrás viene otra borrasca"

El frente del Viernes Santo

Siguen llegando los frentes cargados de lluvia por el oeste peninsular. Además este viernes desde la madrugada entrará otro por el sur, con lluvia abundante en el centro de Andalucía, Ciudad Real, Toledo, Extremadura y sur de Castilla y León. A lo largo del viernes se irá desplazando más al norte con lluvias también puede que abundantes en el este de castilla y león, la rioja, navarra y Aragón, donde por la tarde se activarán los avisos por tormentas fuertes. También en la mitad sur podrán seguir las tormentas y chubascos por la tarde, tras algún momento de tregua, y en el noroeste peninsular y el Mediterráneo tampoco debería ser un día muy lluvioso, pero sí todavía con viento fuerte y temporal costero. Aunque con el transcurrir el día tanto el viento como el oleaje debería ir a menos durante el viernes, por favor mucha precaución al acercarse al mar. Estoy escribiendo todavía consternado, como estaremos todos, por la notica de 4 fallecidos hoy relacionados con el temporal de viento y olas: 2 fallecidos en Asturias por caer al mar y otros 2 en Tarragona, un chico que era arrastrado por el mar cuando se bañaba y un hombre que se metió a auxiliarle y tampoco pudo salir, según indican las primeras informaciones. Atención también a las malas condiciones del mar este viernes en las islas occidentales de Canarias con avisos costeros y en el caso de La Palma hay también avisos por lluvias.

El sábado tormentas

La borrasca Nelson seguirá afectándonos durante el sábado y de nuevo vemos lluvias en muchas zonas, prácticamente en toda la península, en forma de chaparrón o tormentas que podrían caer en cualquier momento de la jornada, alternándose con ratos de sol. Esos claros podrían durar más en el Cantábrico, el valle del Ebro y el sureste mientras que las lluvias podrían ser más persistentes en el oeste de Galicia y sur de Andalucía. En Baleares no se esperan lluvias y en Canarias podría llover de forma débil en el norte de las islas occidentales quizá algo más en La Palma. Un sábado revuelto pero en general con lluvias no tan abundantes como las de jueves y viernes y vientos ya no tan fuertes salvo en la mitad sur del litoral mediterráneo peninsular donde seguirían siendo intensos.

Operación regreso con tiempo adverso

El domingo, último día para muchos de la Semana Santa, seguirá ese tiempo adverso. Ya se habrá marchado la borrasca Nelson pero otros frentes atlánticos seguirán llegando y puede que otra borrasca entre por el sur de nuevo con lluvias fuertes. AEMET habla de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones casi generalizadas, algo menos probables en el bajo y medio Ebro y lluvias que serían más abundantes en la vertiente atlántica, Andalucía mediterránea y Pirineos, “sin descartar que sean localmente fuertes o persistentes en el sur y este de Andalucía”. Atención el domingo ala nevadas si transitan por carreteras de montaña de la mitad norte o en las sierras del sureste. Cota de nieve: 900/1400 m en el cuadrante noroeste. En descenso hasta 1100/1300 m en el Pirineo, hasta 1100/1400 m en la Ibérica oriental y en el entorno de la meseta Sur y hasta 1200/1600 m en el sureste. Soplará viento intenso de componentes sur y oeste, con intervalos fuertes o rachas muy fuertes en el litoral atlántico andaluz, litoral mediterráneo peninsular, Baleares, sistema Ibérico e interior de Valencia. En Canarias soplará viento moderado de componentes oeste y norte, amainando .Si se puede retrasar el viaje mejor dejarlo para el lunes que será un tiempo más tranquilo.

Cambio de hora, pero no de tiempo

El domingo estrenaremos el horario de verano (hay cambio de hora) pero el tiempo de momento seguirá igual. Las temperaturas máximas no experimentarán grandes cambios con ligeros aumentos en el tercio oeste y Baleare, y ligeros descensos en el norte y este peninsulares. Aún tendremos heladas en montaña de la mitad norte y del sudeste, algo más intensas en Pirineos, pero ya partir del domingo las tardes serán más largas. Y así acabará una Semana Santa en la que este año hemos tenido de todo: calor para empezar, después una DANA, una masa de aire ártico el martes santo y en los días señalados, la borrasca Nelson y su fuerte temporal y lluvias hasta el final. A partir del lunes ya lloverá menos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.