¡Histórico!: Sandra resuelve el panel entero en una sola tirada y se lleva 1.650 euros

Para acumular mucho dinero en el marcador, generalmente, hay que tirar muchas veces de la ruleta. Cuántos más aciertos, más euros: una regla bien sencilla. Sin embargo, Sandra ha optado por cambiar las cosas cuando, en una sola tirada, ha ganado más de lo que mucha gente suele llevarse en todo el programa.

La concursante se enfrentaba al panel completamente vacío y, en su primer y único lanzamiento, ha caído en el gajo de los 150€. La locura se ha desatado cuando, al pedir la ‘S’, se ha multiplicado por 7. Acto seguido, ha utilizado el ‘Doble Letra’ para, con la ‘M’, volver a multiplicarlo por 4.

No bastante con eso, Sandra contaba con el gajo de ‘Todas las vocales’, que no ha dudado un instante en utilizar. Así, ha conseguido resolver el panel para llevarse la más que merecida ovación del público y, por supuesto, los 1.650€ acumulados en su marcador. ¡Dale play al vídeo para ver este momento tan loco!