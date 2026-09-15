Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 15 de septiembre

¡Histórico!: Sandra resuelve el panel entero en una sola tirada y se lleva 1.650 euros

Sandra ha protagonizado una de las jugadas más increíbles de La ruleta de la suerte cuando, en tan solo una tirada, se ha llevado un premio de cuatro cifras. ¡Te contamos cómo lo ha conseguido!

¡Histórico!: Sandra resuelve el panel entero en una sola tirada y se lleva 1.650 euros

¡Histórico!: Sandra resuelve el panel entero en una sola tirada y se lleva 1.650 euros

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Para acumular mucho dinero en el marcador, generalmente, hay que tirar muchas veces de la ruleta. Cuántos más aciertos, más euros: una regla bien sencilla. Sin embargo, Sandra ha optado por cambiar las cosas cuando, en una sola tirada, ha ganado más de lo que mucha gente suele llevarse en todo el programa.

La concursante se enfrentaba al panel completamente vacío y, en su primer y único lanzamiento, ha caído en el gajo de los 150€. La locura se ha desatado cuando, al pedir la ‘S’, se ha multiplicado por 7. Acto seguido, ha utilizado el ‘Doble Letra’ para, con la ‘M’, volver a multiplicarlo por 4.

No bastante con eso, Sandra contaba con el gajo de ‘Todas las vocales’, que no ha dudado un instante en utilizar. Así, ha conseguido resolver el panel para llevarse la más que merecida ovación del público y, por supuesto, los 1.650€ acumulados en su marcador. ¡Dale play al vídeo para ver este momento tan loco!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

COVADONGA IA

Covadonga Torres responde a la pregunta si la IA nos puede matar: "Lo que más me preocupa es el control biométrico, desbloquean nuestro banco"

El abogado que denunció la ley nietos.

Rifirrafe entre Rubén Amón y el abogado que denunció la ley de nietos por el supuesto "pucherazo": "La sociología de bar no la admito"

Luisma renuncia al Bote y le “deja a Sandra” jugar la Gran Final

Luisma renuncia al Bote y le “deja a Sandra” jugar la Gran Final

Sandra se la juega con el gajo ‘Exprés’: ¿Resolverá el panel en tiempo récord?
Mejores momentos |15 de septiembre

Sandra se la juega con el gajo ‘Exprés’: ¿Resolverá el panel en tiempo récord?

Julio Iglesias Jr.
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Julio Iglesias Jr. nos acerca al lado más íntimo de la familia Iglesias

¡Histórico!: Sandra resuelve el panel entero en una sola tirada y se lleva 1.650 euros
Mejores momentos | 15 de septiembre

¡Histórico!: Sandra resuelve el panel entero en una sola tirada y se lleva 1.650 euros

Sandra ha protagonizado una de las jugadas más increíbles de La ruleta de la suerte cuando, en tan solo una tirada, se ha llevado un premio de cuatro cifras. ¡Te contamos cómo lo ha conseguido!

Melendi regresa a La Voz con ganas de emocionarse: “Cuando nos damos los cuatro la vuelta, es que hay algo ahí”
Entrevista

Melendi regresa a La Voz con ganas de emocionarse: “Cuando nos damos los cuatro la vuelta, es que hay algo ahí”

Melendi vuelve al sillón de La Voz y nos cuenta qué busca en una Audición, cómo piensa convencer a los talents y quién será uno de sus grandes rivales. Estreno, este viernes en Antena 3.

Receta de temporada de Arguiñano: Pavo con salsa de higos

Receta de temporada de Arguiñano: Pavo con salsa de higos

Salteado de judías verdes con huevo escalfado de Arguiñano

Receta sencilla y lista en 20 minutos: Salteado de judías verdes con huevo escalfado de Arguiñano

Ballesteros Espejo Público

Ballesteros sobre el despliegue de militares en Ceuta: "No han querido nunca a las Fuerzas Armadas hasta que se encuentran con el agua al cuello"

Publicidad