Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

Melendi regresa a La Voz con ganas de emocionarse: “Cuando nos damos los cuatro la vuelta, es que hay algo ahí”

Melendi vuelve al sillón de La Voz y nos cuenta qué busca en una Audición, cómo piensa convencer a los talents y quién será uno de sus grandes rivales. Estreno, este viernes en Antena 3.

Melendi regresa a La Voz con ganas de emocionarse: “Cuando nos damos los cuatro la vuelta, es que hay algo ahí”

Publicidad

Melendi regresa a La Voz después de años sin ocupar el sillón de coach en la versión de adultos.

Una vuelta muy esperada en la que llega dispuesto a dejarse emocionar y a utilizar todas sus armas para conseguir las mejores voces:“Todos venimos con la esperanza de encontrar algo que nos emocione y, cuando algo nos emociona, instantáneamente nos damos la vuelta todos”, explica sobre lo que ocurre durante las Audiciones a ciegas.

Melendi reconoce que hay sensaciones que desde casa son difíciles de percibir: “Es algo que no se ve y que a veces en casa no se entiende”. Sin embargo, cuando los cuatro coaches coinciden, lo tiene claro: “Cuando nos damos los cuatro a la vez la vuelta, es que hay algo ahí”.

“Hay que fijarse en los pequeños detalles”

Melendi

Pero no siempre una gran voz consigue mostrar todo su potencial desde el principio. Los nervios pueden jugar una mala pasada y, en esos casos, Melendi asegura que “hay que fijarse en los pequeños detalles”.

Y una vez que pulse el botón, empieza otra batalla: convencer al talent. Melendi asegura que utilizará “las armas que uno tiene para intentar que se vengan contigo”.

Eso sí, ya ha identificado a uno de sus grandes rivales a la hora de convencer: “Tengo un buen manipulador con Mika”, bromea.

Melendi vuelve dispuesto a emocionarse, competir y pelear por las mejores voces. ¡No te pierdas el gran estreno de La Voz este viernes en Antena 3!

Pablo López suma con Antía su cuarta victoria en el universo de La Voz en Antena 3

Pablo López suma con Antía su cuarta victoria en el universo de La Voz en Antena 3

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

COVADONGA IA

Covadonga Torres responde a la pregunta si la IA nos puede matar: "Lo que más me preocupa es el control biométrico, desbloquean nuestro banco"

El abogado que denunció la ley nietos.

Rifirrafe entre Rubén Amón y el abogado que denunció la ley de nietos por el supuesto "pucherazo": "La sociología de bar no la admito"

Luisma renuncia al Bote y le “deja a Sandra” jugar la Gran Final

Luisma renuncia al Bote y le “deja a Sandra” jugar la Gran Final

Sandra se la juega con el gajo ‘Exprés’: ¿Resolverá el panel en tiempo récord?
Mejores momentos |15 de septiembre

Sandra se la juega con el gajo ‘Exprés’: ¿Resolverá el panel en tiempo récord?

Julio Iglesias Jr.
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Julio Iglesias Jr. nos acerca al lado más íntimo de la familia Iglesias

¡Histórico!: Sandra resuelve el panel entero en una sola tirada y se lleva 1.650 euros
Mejores momentos | 15 de septiembre

¡Histórico!: Sandra resuelve el panel entero en una sola tirada y se lleva 1.650 euros

Sandra ha protagonizado una de las jugadas más increíbles de La ruleta de la suerte cuando, en tan solo una tirada, se ha llevado un premio de cuatro cifras. ¡Te contamos cómo lo ha conseguido!

Melendi regresa a La Voz con ganas de emocionarse: “Cuando nos damos los cuatro la vuelta, es que hay algo ahí”
Entrevista

Melendi regresa a La Voz con ganas de emocionarse: “Cuando nos damos los cuatro la vuelta, es que hay algo ahí”

Melendi vuelve al sillón de La Voz y nos cuenta qué busca en una Audición, cómo piensa convencer a los talents y quién será uno de sus grandes rivales. Estreno, este viernes en Antena 3.

Receta de temporada de Arguiñano: Pavo con salsa de higos

Receta de temporada de Arguiñano: Pavo con salsa de higos

Salteado de judías verdes con huevo escalfado de Arguiñano

Receta sencilla y lista en 20 minutos: Salteado de judías verdes con huevo escalfado de Arguiñano

Ballesteros Espejo Público

Ballesteros sobre el despliegue de militares en Ceuta: "No han querido nunca a las Fuerzas Armadas hasta que se encuentran con el agua al cuello"

Publicidad