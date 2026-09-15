Melendi regresa a La Voz con ganas de emocionarse: “Cuando nos damos los cuatro la vuelta, es que hay algo ahí”

Melendi regresa a La Voz después de años sin ocupar el sillón de coach en la versión de adultos.

Una vuelta muy esperada en la que llega dispuesto a dejarse emocionar y a utilizar todas sus armas para conseguir las mejores voces:“Todos venimos con la esperanza de encontrar algo que nos emocione y, cuando algo nos emociona, instantáneamente nos damos la vuelta todos”, explica sobre lo que ocurre durante las Audiciones a ciegas.

Melendi reconoce que hay sensaciones que desde casa son difíciles de percibir: “Es algo que no se ve y que a veces en casa no se entiende”. Sin embargo, cuando los cuatro coaches coinciden, lo tiene claro: “Cuando nos damos los cuatro a la vez la vuelta, es que hay algo ahí”.

“Hay que fijarse en los pequeños detalles”

Pero no siempre una gran voz consigue mostrar todo su potencial desde el principio. Los nervios pueden jugar una mala pasada y, en esos casos, Melendi asegura que “hay que fijarse en los pequeños detalles”.

Y una vez que pulse el botón, empieza otra batalla: convencer al talent. Melendi asegura que utilizará “las armas que uno tiene para intentar que se vengan contigo”.

Eso sí, ya ha identificado a uno de sus grandes rivales a la hora de convencer: “Tengo un buen manipulador con Mika”, bromea.

Melendi vuelve dispuesto a emocionarse, competir y pelear por las mejores voces. ¡No te pierdas el gran estreno de La Voz este viernes en Antena 3!