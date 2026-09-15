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Un plato sano y fácil

Receta sencilla y lista en 20 minutos: Salteado de judías verdes con huevo escalfado de Arguiñano

Karlos Arguiñano ha preparado un plato muy sano y sencillo de hacer en el que las judías verdes cobran un especial protagonismo. Para darle un toque de sabor, el cocinero ha incluido el jamón y el ajo en la receta. Una receta que puede hacer cualquiera en 20 0 25 minutos.

Salteado de judías verdes con huevo escalfado de Arguiñano

Receta sencilla y lista en 20 minutos: Salteado de judías verdes con huevo escalfado de Arguiñano

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Ingredientes (4 p.):

  • 600 g de judías verdes
  • 4 huevos
  • 80 g de jamón serrano
  • 4 dientes de ajo
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • perejil

Elaboración:

Limpia las judías, retírales las puntas y los hilos (si tuvieran), y córtalas en tiras finas. Pon a calentar abundante agua en una cazuela, introduce las judías, sazónalas, tapa y deja que se cocinen durante 8-10 minutos. Escurre y resérvalas.

Corta las judías
Corta las judías | antena3.com

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Pela los ajos, pícalos finamente, y sofríelos en la sartén. Cuando se empiecen a dorar, introduce el jamón cortado en daditos y saltea el conjunto durante 1-2 minutos. Retira el sofrito a un plato cubierto con papel absorbente de cocina.

Sofríe los ajos
Sofríe los ajos | antena3.com

Incorpora las judías a la misma sartén y saltéalas durante 5-8 minutos aproximadamente.

Para hacer los huevos escalfados, calienta abundante agua en una tartera (cazuela amplia y baja). Cuando empiece a burbujear sin llegar a hervir, casca los huevos, introdúcelos en la tartera y escálfalos durante 3-4 minutos. Retíralos y escúrrelos bien.

Introduce los huevos en agua hirviendo
Introduce los huevos en agua hirviendo | antena3.com

Reparte las judías en 4 platos y esparce por encima el sofrito de jamón y ajo. Acompaña con un huevo por persona y moja con un hilo de aceite de oliva. Decora con perejil.

Consejo:

El secreto para un buen salteado de judías verdes es cocerlas previamente para que queden al dente y escurrirlas muy bien para que no ablanden ni salpiquen en la sartén.

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