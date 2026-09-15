Receta sencilla y lista en 20 minutos: Salteado de judías verdes con huevo escalfado de Arguiñano

Ingredientes (4 p.):

600 g de judías verdes

4 huevos

80 g de jamón serrano

4 dientes de ajo

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Elaboración:

Limpia las judías, retírales las puntas y los hilos (si tuvieran), y córtalas en tiras finas. Pon a calentar abundante agua en una cazuela, introduce las judías, sazónalas, tapa y deja que se cocinen durante 8-10 minutos. Escurre y resérvalas.

Corta las judías | antena3.com

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Pela los ajos, pícalos finamente, y sofríelos en la sartén. Cuando se empiecen a dorar, introduce el jamón cortado en daditos y saltea el conjunto durante 1-2 minutos. Retira el sofrito a un plato cubierto con papel absorbente de cocina.

Sofríe los ajos | antena3.com

Incorpora las judías a la misma sartén y saltéalas durante 5-8 minutos aproximadamente.

Para hacer los huevos escalfados, calienta abundante agua en una tartera (cazuela amplia y baja). Cuando empiece a burbujear sin llegar a hervir, casca los huevos, introdúcelos en la tartera y escálfalos durante 3-4 minutos. Retíralos y escúrrelos bien.

Introduce los huevos en agua hirviendo | antena3.com

Reparte las judías en 4 platos y esparce por encima el sofrito de jamón y ajo. Acompaña con un huevo por persona y moja con un hilo de aceite de oliva. Decora con perejil.

Consejo:

El secreto para un buen salteado de judías verdes es cocerlas previamente para que queden al dente y escurrirlas muy bien para que no ablanden ni salpiquen en la sartén.