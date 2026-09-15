Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos |15 de septiembre

Sandra se la juega con el gajo ‘Exprés’: ¿Resolverá el panel en tiempo récord?

Sandra ha caído en el gajo ‘Exprés’ y, sin temor alguno, se ha puesto manos a la obra para resolver el panel en tiempo récord.

Sandra se la juega con el gajo ‘Exprés’: ¿Resolverá el panel en tiempo récord?

Sandra se la juega con el gajo ‘Exprés’: ¿Resolverá el panel en tiempo récord?

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Sandra ha heredado un panel con ya tres consonantes reveladas, pero no por ello menos complicado. Con la pista “para evitar ir de tiendas” y 0€ en su marcador, la concursante ha tirado de la ruleta hasta en dos ocasiones antes de caer en la casilla ‘Exprés’.

Para cuando lo ha hecho, Sandra ya había logrado aumentar su premio hasta los 275€. Una cantidad suficiente como para plantearse resolver el panel con seguridad. Sin embargo, ha decidido jugárselo todo y volver a lanzar, llegando a esta casilla tan traicionera.

Y es que, si bien con un panel ya bastante descubierto es factible tratar de comprar las consonantes que quedan para aumentar el premio en la medida de lo posible, la realidad es que es un juego mental en el que el hecho de ir a contrarreloj puede traer de cabeza a cualquiera. ¿Habrá conseguido dar con la respuesta correcta o habrá cometido algún error? ¡Dale play al vídeo para averiguarlo!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

COVADONGA IA

Covadonga Torres responde a la pregunta si la IA nos puede matar: "Lo que más me preocupa es el control biométrico, desbloquean nuestro banco"

El abogado que denunció la ley nietos.

Rifirrafe entre Rubén Amón y el abogado que denunció la ley de nietos por el supuesto "pucherazo": "La sociología de bar no la admito"

Luisma renuncia al Bote y le “deja a Sandra” jugar la Gran Final

Luisma renuncia al Bote y le “deja a Sandra” jugar la Gran Final

Sandra se la juega con el gajo ‘Exprés’: ¿Resolverá el panel en tiempo récord?
Mejores momentos |15 de septiembre

Sandra se la juega con el gajo ‘Exprés’: ¿Resolverá el panel en tiempo récord?

Julio Iglesias Jr.
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Julio Iglesias Jr. nos acerca al lado más íntimo de la familia Iglesias

¡Histórico!: Sandra resuelve el panel entero en una sola tirada y se lleva 1.650 euros
Mejores momentos | 15 de septiembre

¡Histórico!: Sandra resuelve el panel entero en una sola tirada y se lleva 1.650 euros

Sandra ha protagonizado una de las jugadas más increíbles de La ruleta de la suerte cuando, en tan solo una tirada, se ha llevado un premio de cuatro cifras. ¡Te contamos cómo lo ha conseguido!

Melendi regresa a La Voz con ganas de emocionarse: “Cuando nos damos los cuatro la vuelta, es que hay algo ahí”
Entrevista

Melendi regresa a La Voz con ganas de emocionarse: “Cuando nos damos los cuatro la vuelta, es que hay algo ahí”

Melendi vuelve al sillón de La Voz y nos cuenta qué busca en una Audición, cómo piensa convencer a los talents y quién será uno de sus grandes rivales. Estreno, este viernes en Antena 3.

Receta de temporada de Arguiñano: Pavo con salsa de higos

Receta de temporada de Arguiñano: Pavo con salsa de higos

Salteado de judías verdes con huevo escalfado de Arguiñano

Receta sencilla y lista en 20 minutos: Salteado de judías verdes con huevo escalfado de Arguiñano

Ballesteros Espejo Público

Ballesteros sobre el despliegue de militares en Ceuta: "No han querido nunca a las Fuerzas Armadas hasta que se encuentran con el agua al cuello"

Publicidad