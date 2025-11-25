La respuesta de Al Bano a los reproches de Romina Power en sus memorias: "Yo sabía que el divorcio llegaría"

Romina Power ha publicado sus memorias bajo el título Pensieri profondamente semplici. L'abbecedario della mia vita. En ellas, se sincera sobre su carrera y su vida más personal.

Uno de los capítulos que más ha llamado la atención es en el que habla sobre su relación con Al Bano, su exmarido y actual compañero artístico. Esta ha cargado contra algunas actitudes del cantante, que llegó a sugerirle que se hiciera retoques estéticos.

Según la cantante, la boda tan solo fue un preludio de los problemas que vendrían después. Mientras ella quería una boda íntima, él terminó haciendo una fiesta y comenzó una vida que ella en realidad no quería.

Ante las fuertes declaraciones, hemos hablado con Al Bano, que asegura que recuerda aquellos episodios con cariño. "La boda fue increíble, a mí me pareció feliz en aquellos momentos, llegaron 30.000 personas", señala.

El artista sostiene que su amor fue inmenso y real, pero que siempre sospechó que el divorcio sería su final: "La palabra divorcio estaba en cada elemento de su familia, eran todos divorciados y sabía que llegaría también para mí".

Tras tres décadas de matrimonio, Al Bano confiesa que guardó esperanzas de una posible reconciliación con Romina, que nunca llegó porque, según él, la cantante comenzó pronto a tener "sus amores". ¡Dale al play para escuchar sus declaraciones al completo!