El fulgurante reestreno de Paz Padilla en Pasapalabra: “Hay que quererme”

Más de cinco años ha tardado en llegar esta esperada visita, pero al fin se ha producido. Paz Padilla ha vivido un gran reestreno en Pasapalabra, pues es la primera vez que participa en la actual etapa del concurso. La cómica forma parte del nuevo cuarteto de invitados, junto con Manuel Bandera, Óscar Higares y Tania Llasera.

La cómica, actriz y presentadora ha lleno el plató de alegría desde su presentación tras la cálida bienvenida que le ha dado Roberto Leal. “Gracias a todos”, ha dicho la gaditana, para advertir justo a continuación a Manu: “No voy a acertar ni una, no me lo tengas en cuenta”. “Es que estoy con la menopausia”, ha justificado.

Con mucho humor, Paz ha bromeado con la forma en la que suple esas carencias: “Soy buena gente, hay que quererme”. Las risas, y seguro que su buena ayuda, están aseguradas en los próximos programas. “¡No te pierdas su regreso en el vídeo!