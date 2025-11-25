Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 25 de noviembre

Momento épico de Paz Padilla en Pasapalabra: “Navajita Plateá no pensó en esta coreografía”

La cómica ha revolucionado el plató con el espectacular baile que ha improvisado con Óscar Higares mientras sonaba ‘Noches de bohemia’.

Alberto Mendo
Cualquier cosa podía ocurrir en el duelo en La Pista entre Paz Padilla y Óscar Higares. Roberto Leal hasta ha suspirado cuando ha llegado el momento, al intuir la que se avecinaba. Había mucha expectación con la cómica, que no es debutante en Pasapalabra pero sí es la primera vez que visita el concurso en la actual etapa.

El fulgurante reestreno de Paz Padilla en Pasapalabra: “Hay que quererme”

Sabiendo que Paz es un torbellino, el presentador la ha advertido de que tenía que esperar con el pulsador a que la música sonara. Sin embargo, Óscar ha acabado adelantándose a ella para aprovechar una canción que los dos han reconocido con el primer fragmento. Efectivamente, el extorero la ha clavado: “Noches de bohemia”.

Paz no se ha resistido a levantarse de su silla, acercarse a Óscar y bailar con él con mucho arte flamenco y un toque sensual. Desmelenada, incluso se ha colgado de su cuello y han hecho varios portés. “Navajita Plateá no pensó en esta coreografía”, ha bromeado Roberto. ¡Revive este momento épico en el vídeo!

