Leo Harlem explica el motivo por el que se jubila: "Esto está bien, pero tener tiempo para uno también es importante"

Es uno de los humoristas más conocidos de nuestro país, pero hubo un tiempo en el que tan solo era un joven que trabajaba en una panadería de Valladolid. Hoy, nos cuenta cómo el humor le cambió la vida y su plan de retirada.

Leo Harlem

Leonardo González Féliz, más conocido como Leo Harlem, es una de los rostros por excelencia del humor español. Sus monólogos forman parte de la memoria colectiva y hoy viene a presentarnos su último proyecto como actor, la película Coartadas.

Pese a que hoy todos conocen a Leo Harlem, hubo un tiempo en el que era un joven recién llegado a Valladolid que buscaba su camino. Comenzó estudiando Arquitectura y Derecho, unos estudios que nunca terminó, hasta que un día una oportunidad llamó a su puerta: sus amigos grabaron una de sus actuaciones y la mandaron a El Club de la Comedia.

Pese a su incansable y exitosa carrera, recientemente anunciaba su jubilación. "Llevo muchos años con mucha intensidad de trabajo y quiero estar una temporada relajado", confiesa Leo Harlem, "llega un momento que esto está bien, pero tener tiempo para uno también es importante".

Tras un sinfín de monólogos y películas, Leo Harlem se despide. "También es importante dejar hueco para la gente joven", afirma.

Hoy, Leo Harlem tiene ganas de disfrutar de la vida y el humor desde otro punto, aunque siempre quedará su legado imborrable de carcajadas. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

Leo Harlem

Desde que va al nutricionista, Andoni ha perdido 5 kilos. Hoy, nos cuenta cómo ha cambiado por completo su rutina para tener hábitos más saludables.

