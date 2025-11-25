Leo Harlem explica el motivo por el que se jubila: "Esto está bien, pero tener tiempo para uno también es importante"

Leonardo González Féliz, más conocido como Leo Harlem, es una de los rostros por excelencia del humor español. Sus monólogos forman parte de la memoria colectiva y hoy viene a presentarnos su último proyecto como actor, la película Coartadas.

Pese a que hoy todos conocen a Leo Harlem, hubo un tiempo en el que era un joven recién llegado a Valladolid que buscaba su camino. Comenzó estudiando Arquitectura y Derecho, unos estudios que nunca terminó, hasta que un día una oportunidad llamó a su puerta: sus amigos grabaron una de sus actuaciones y la mandaron a El Club de la Comedia.

Pese a su incansable y exitosa carrera, recientemente anunciaba su jubilación. "Llevo muchos años con mucha intensidad de trabajo y quiero estar una temporada relajado", confiesa Leo Harlem, "llega un momento que esto está bien, pero tener tiempo para uno también es importante".

Tras un sinfín de monólogos y películas, Leo Harlem se despide. "También es importante dejar hueco para la gente joven", afirma.

Hoy, Leo Harlem tiene ganas de disfrutar de la vida y el humor desde otro punto, aunque siempre quedará su legado imborrable de carcajadas. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!