GUERRA EN IRÁN
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán niega las negociaciones con Trump: "No llames acuerdo a tu derrota"
Sigue aquí la cobertura en directo de la guerra en Irán y la actualidad internacional.
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Quedan pocos días para que se cumplan cuatro semanas desde que comenzó el conflicto entre EEUU, Israel e Irán, y la incertidumbre sobre cuándo terminará la guerra continúa. Tras aplazar su ultimátum este lunes, Donald Trump insiste en el avance de las negociaciones con Irán, aunque al mismo tiempo prepara el envío de 3.000 soldados al Golfo Pérsico.
Teherán niega las conversaciones favorables con EEUU y responden tajantemente: "No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado". El Ejército iraní ya ha adelantado que el precio del petróleo no volverá a la normalidad hasta que las fuerzas armadas iraníes "garanticen la estabilidad de la región": "Hasta que nuestra voluntad prevalezca, ninguna situación volverá a ser la que era".
Continúa el fuego cruzado entre Irán e Israel
La cúpula de Hierro israelí, cada día que pasa, parece más vulnerable para Irán. Además, Netanyahu intensifica sus ataques sobre el Líbano y declara, abiertamente, que quiere hacerse con el 10 por ciento del país.
Un comunicado de la Guardia Revolucionaria asegura una nueva oleada de ataques que ha tenido como objetivo puntos estratégicos e instalaciones militares del norte del país hebreo en apoyo a Hizbulá. A lo largo de la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron al menos tres andanadas de misiles lanzados desde Irán sin que se registraran heridos ni víctimas, aunque por el momento se desconoce si estos ataques corresponden a los reivindicados por Teherán.
Países del golfo como Baréin o Arabia Saudí también anunciaron haber interceptado drones, que en Kuwait provocaron un incendio en el aeropuerto internacional al impactar contra un depósito de combustible, sin tampoco provocar víctimas.
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Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Volkswagen en conversaciones con el fabricante israelí para pasar una de sus fábricas a creación de misiles
La compañía alemana Volkswagen está en conversaciones con el fabricante israelí del llamado sistema móvil de defensa aérea 'Cúpula de Hierro' con el fin de pasar del sector del automóvil al de la defensa antimisiles, informa este miércoles el periódico económico 'Financial Times'. Volkswagen y la empresa Rafael Advanced Defence Systems planean reconvertir la planta de Osnabrück, que está en dificultades, para fabricar componentes para el sistema de defensa aérea 'Cúpula de Hierro' del grupo estatal israelí.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: El Kospi aumenta un 1,59% tras las palabras de Washington
El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 1,59 % este miércoles, después de que Washington dijera que Teherán le ha concedido un "regalo muy grande" relacionado con el estrecho de Ormuz, ruta comercial clave para el petróleo controlada por Irán. El indicador aumentó 88,29 puntos, hasta los 5.642,21 enteros. El Kospi ganó un 2,74 % en el cierre de la sesión previa.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Israel asegura haber bombardeado instalaciones de misiles en Teherán
El Ejército israelí ha afirmado este miércoles que ha atacado dos instalaciones de producción de misiles navales de largo alcance en Teherán, dependientes del Ministerio de Defensa iraní. Según indica, los bombardeos han causado "daños extensos" en el sistema de misiles.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: El petróleo Brent cae casi un 4%
El precio del barril de Brent baja este miércoles un 3,96% en el mercado de futuros de Londres, hasta situarse en los 100,35 dólares, en un contexto marcado por posibles señales de desescalada en Oriente Medio. A primera hora de la jornada, el crudo de referencia en Europa retrocede tras haber subido con fuerza el día anterior, cuando alcanzó los 104 dólares (+4,55%), en una sesión muy volátil.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: 9 muertos en nuevos bombardeos en el sur de Líbano
Al menos nueve personas han muerto y casi medio centenar han resultado heridas en la noche de este martes tras una nueva oleada de ataques israelíes en distintos puntos del sur de Líbano. Estos bombardeos se enmarcan en la ofensiva iniciada por Israel el pasado 2 de marzo, que ya deja más de un millar de víctimas mortales. Uno de los ataques más graves ha tenido lugar en la localidad de Habush, a pocos kilómetros de Nabatiye, donde el Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado tres fallecidos y 18 heridos tras un bombardeo, según la agencia estatal NNA.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán permite el paso a "buques no hostiles"
La misión de Irán ante la ONU afirmó este martes en X que los buques "no hostiles" que no participen ni apoyen ataques a Irán pueden transitar por el estrecho de Ormuz. Según la misión, los navíos de otros países que no participen ni apoyen "actos de agresión contra Irán" y que cumplan "con las normas de seguridad declaradas" pueden transitar de manera "segura" por el estrecho, en coordinación con las autoridades iraníes competentes.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump envía 3.000 soldados al Golfo
Mientras asegura las conversaciones favorables con Irán para poner fin a la guerra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prepara el envío de 3.000 soldados de élite en el Golfo Pérsico. Las tropas provienen de la División Aerotransportada, que tiene la capacidad de desplazarse a cualquier punto del mundo en un lapso de 18 horas.
El New York Times aseguró que la medida podría llegar a ser utilizada para tomar la isla de Kharg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán en el norte del Golfo Pérsico, donde Estados Unidos realizó un bombardeo el mes pasado sin tocar la infraestructura petrolera.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Sánchez defiende hoy las medidas anticrisis
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy en el Congreso para defender las medidas del real decreto ley que tienen como fin paliar los efectos de la guerra de Irán. Es la premisa a lo que ocurrirá este jueves, donde deberá ser apoyado por el pleno de la cámara.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: El misterioso mensaje de Trump
El presidente estadounidense lanzó un misterioso mensaje desde la Casa Blanca asegurando que Teherán le ha concedido un "regalo muy grande" relacionado con el estrecho de Ormuz, ruta comercial clave para el petróleo controlada por Irán y piedra angular en este conflicto. Aunque no detalló de lo que se trataba, alimenta la incertidumbre alrededor de las conversaciones con Irán.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán asegura que el precio del petróleo va a seguir disparado
El Ejército iraní adelanta también en su comunicado que el precio del petróleo no volverá a ser el que era hasta que las Fuerzas Armadas iraníes "garanticen la estabilidad de la región". "Ni sus inversiones en la región se materializarán, ni verán los precios de la energía y el petróleo de antes, hasta que entiendan que la estabilidad en la región es garantizada por la poderosa mano de nuestras fuerzas armadas", advierte el comunicado.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán niega las negociaciones con Trump
El Ejército iraní rechaza las conversaciones favorables con Trump, y descartan que se haya llevado a cabo lo que Trump asegura: "No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado. Hoy en día, hay dos frentes: la verdad y la mentira. Y ningún buscador de la verdad es seducido por tus olas mediáticas", reza un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump habría enviado un plan de 15 puntos
El New York Times revela que Trump habría enviado a Teherán un plan de paz de 15 puntos para poner fin a la guerra. El medio apunta a Pakistán como intermediario y que incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear, el desarrollo de misiles balísticos iraníes, y la seguridad de las rutas energéticas, en particular el estrecho de Ormuz.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Intensos ataques sobre el Líbano
Al menos 9 personas han muerto esta noche en un ataque de Israel en el Líbano. El ejército hebreo ha dado ordenes de evacuación, y muchos ciudadanos empiezan a huir a otras zonas del país mientras que el gobierno de Netanyahu no oculta que quiere tomar el diez por ciento del territorio del país.
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