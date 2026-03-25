Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán niega las negociaciones con Trump: "No llames acuerdo a tu derrota"

Quedan pocos días para que se cumplan cuatro semanas desde que comenzó el conflicto entre EEUU, Israel e Irán, y la incertidumbre sobre cuándo terminará la guerra continúa. Tras aplazar su ultimátum este lunes, Donald Trump insiste en el avance de las negociaciones con Irán, aunque al mismo tiempo prepara el envío de 3.000 soldados al Golfo Pérsico.

Teherán niega las conversaciones favorables con EEUU y responden tajantemente: "No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado". El Ejército iraní ya ha adelantado que el precio del petróleo no volverá a la normalidad hasta que las fuerzas armadas iraníes "garanticen la estabilidad de la región": "Hasta que nuestra voluntad prevalezca, ninguna situación volverá a ser la que era".

Continúa el fuego cruzado entre Irán e Israel

La cúpula de Hierro israelí, cada día que pasa, parece más vulnerable para Irán. Además, Netanyahu intensifica sus ataques sobre el Líbano y declara, abiertamente, que quiere hacerse con el 10 por ciento del país.

Un comunicado de la Guardia Revolucionaria asegura una nueva oleada de ataques que ha tenido como objetivo puntos estratégicos e instalaciones militares del norte del país hebreo en apoyo a Hizbulá. A lo largo de la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron al menos tres andanadas de misiles lanzados desde Irán sin que se registraran heridos ni víctimas, aunque por el momento se desconoce si estos ataques corresponden a los reivindicados por Teherán.

Países del golfo como Baréin o Arabia Saudí también anunciaron haber interceptado drones, que en Kuwait provocaron un incendio en el aeropuerto internacional al impactar contra un depósito de combustible, sin tampoco provocar víctimas.

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