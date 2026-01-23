"Le hicimos el torniquete con las manos, como pudimos": Los primeros auxilios improvisados tras el accidente de tren de Adamuz

“Pensé que habíamos chocado con un animal”. Esto es lo que muchos pasajeros del tren Iryo con destino a Madrid que ha dejado al menos 45 muertos sintieron al notar un movimiento extraño durante su trayecto. Javier viajaba solo, de regreso de vacaciones, cuando ocurrió el accidente. Reconoce que aún no ha asumido del todo lo vivido: “He tenido bastante suerte, lesiones leves. Me centré en la atención y aún no lo he interiorizado, lo voy asumiendo poco a poco”.

Durante más de dos horas, los pasajeros no supieron que había otro tren implicado: “Fui consciente de que había otro tren más de 2h después. Allí nadie sabía que había otro tren”. La confusión era total ya que, como él mismo cuenta, "estaba oscuro y muy lejos".

Javier viajaba en el vagón 4 y asegura que nadie a su alrededor fue consciente del alcance real del accidente en ese primer momento. De repente, un aviso que lo cambió todo: "los que tengan conocimiento en primeros auxilios, vayan a la parte de atrás". Fue entonces cuando comprendieron la gravedad: “Ahí fue cuando nos dimos cuenta de la magnitud". El enfermero ha descrito qué fue lo primero que vio al salir: "Me encontré a la primera persona que ahí estaba fallecida". Una escena muy dura, incluso para una persona que trata con pacientes graves constantemente.

Como enfermero, Javier se volcó en atender a los más graves. Uno de los momentos que más le ha marcado fue la atención a una joven con lesiones devastadoras: "La que más atendí era una chica que tenía la pierna muy mal, una semiamputación”. No tenían material adecuado. Tuvieron que improvisar: “Le hicimos el torniquete con un compresor, con las manos como pudimos, y luego con un compresor de cuando te cogen una vía”.

Se habilitó una especia de 'triaje' en la parte trasera del convoy. A partir de ese momento, los supervivientes con conocimientos sanitarios organizaron la atención como pudieron. Panorama que, según Javier, fue aún más desolador: "atendíamos con lo que había".

Javier también actuó como enlace con los servicios de emergencia describiendo por teléfono lo que él estaba viendo: "Fui consciente de que había otro tren dos horas después, allí nadie lo sabía".

El testimonio de Javier ha dejado helado al plató de Espejo Público, poniendo voz a las horas más críticas de una tragedia ferroviaria marcada por la oscuridad, la falta de información inicial y la lucha contrarreloj por salvar vidas.

