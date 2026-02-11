Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Comparecencia en el Congreso

Pedro Sánchez en el Congreso en directo: sigue la declaración del presidente por el accidente de tren de Adamuz

Pedro Sánchez comparecerá hoy en el Congreso tras las tragedias ferroviarias. Va a ser además el primer cara a cara con Alberto Núñez Feijóo tras las elecciones de Aragón.

Miriam Vázquez
Actualizado:
Publicado:

El accidente de tren en Adamuz marcará la primera comparecencia de este 2026 en el Congreso de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno se va a encontrar un PP muy crítico un Vox al alza tras las últimas citas electorales.

Pedro Sánchez no comparecía en el pleno del Congreso desde el pasado 10 de diciembre y, desde entonces, hemos vivido dos accidentes ferroviarios, en Adamuz y Gelida y dos citas electorales, la primera en Extremadura y la segunda en Aragón.

Después de la tragedia de Adamuz, en la que fallecieron 46 personas y 126 resultaron heridas, el PP pidió la comparecencia de Sánchez, lo citó para comparecer en el Senado, sin embargo el jefe del Ejecutivo justificó su ausencia en esa cámara alegando que él mismo había solicitado comparecer hoy en el Congreso.

El portavoz del grupo socialista, Patxi López, señaló, que la comparecencia servirá para evidenciar que en los dos últimos meses el Ejecutivo ha planteado propuestas para hacer avanzar a España y el PP sólo ha pretendido ser "más Vox que Vox". Por su parte, la portavoz del grupo popular, Ester Muñoz, criticó que Sánchez pretenda una comparecencia "ómnibus" mezclando los accidentes de tren con sus reuniones internacionales, algo que ha afirmado que está "fuera de toda ética y moral", y auguró que será "tan patética como irresponsable".

EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar

Pedro Sánchez da explicaciones en el Congreso sobre los accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida | Asuntos internacionales

Pedro Sánchez ha decidido aglutinar esta comparecencia de los accidentes ferroviarios con otros asuntos internacionales y dará cuenta de la posición del Ejecutivo sobre el contenido de las últimas reuniones y foros internacionales en los que ha participado.

Es previsible que Sánchez y Feijóo, además del resto de portavoces parlamentarios, debatan sobre la situación en Venezuela o las ambiciones de Donald Trump sobre Groenlandia.

Pedro Sánchez da explicaciones en el Congreso sobre los accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida | El PP pidió la comparecencia urgente de Sánchez

Pedro Sánchez no comparece ante el pleno desde el pasado 10 de diciembre, un espacio de tiempo en el que se produjeron los fatídicos accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida y en el que se han sucedido las elecciones extremeñas y aragonesas.

El PP pidió la comparecencia urgente de Sánchez después de que el primero de esos accidentes dejara 46 muertos y 126 heridos, y el segundo una víctima más, pero esas explicaciones no se van a dar hasta hoy y después de que el propio jefe del Ejecutivo solicitara también esa presencia.

Pedro Sánchez da explicaciones en el Congreso sobre los accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy por vez primera este 2026 ante el pleno del Congreso, con la seguridad ferroviaria y en concreto el accidente de Adamuz (Córdoba) como foco principal, con un PP muy crítico y con Vox al alza tras las elecciones en Aragón y Extremadura.

España

- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el pleno del Congreso de los Diputados

Pedro Sánchez en el Congreso en directo: sigue la declaración del presidente por el accidente de tren de Adamuz

Feijóo

Los resultados de Aragón marcan el inicio de un nuevo pulso político entre PP y Vox

