Pedro Sánchez en el Congreso en directo: sigue la declaración del presidente por el accidente de tren de Adamuz

El accidente de tren en Adamuz marcará la primera comparecencia de este 2026 en el Congreso de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno se va a encontrar un PP muy crítico un Vox al alza tras las últimas citas electorales.

Pedro Sánchez no comparecía en el pleno del Congreso desde el pasado 10 de diciembre y, desde entonces, hemos vivido dos accidentes ferroviarios, en Adamuz y Gelida y dos citas electorales, la primera en Extremadura y la segunda en Aragón.

Después de la tragedia de Adamuz, en la que fallecieron 46 personas y 126 resultaron heridas, el PP pidió la comparecencia de Sánchez, lo citó para comparecer en el Senado, sin embargo el jefe del Ejecutivo justificó su ausencia en esa cámara alegando que él mismo había solicitado comparecer hoy en el Congreso.

El portavoz del grupo socialista, Patxi López, señaló, que la comparecencia servirá para evidenciar que en los dos últimos meses el Ejecutivo ha planteado propuestas para hacer avanzar a España y el PP sólo ha pretendido ser "más Vox que Vox". Por su parte, la portavoz del grupo popular, Ester Muñoz, criticó que Sánchez pretenda una comparecencia "ómnibus" mezclando los accidentes de tren con sus reuniones internacionales, algo que ha afirmado que está "fuera de toda ética y moral", y auguró que será "tan patética como irresponsable".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.