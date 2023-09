Revilla: "Rubiales es un gamberro que ha convertido su cargo en un espectáculo lamentable"

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, estrena sección en la nueva temporada de Espejo Público. El expresidente de Cantabria dará su punto de vista de los principales temas de actualidad en el espacio que presenta Susanna Griso a través de la sección '¿Qué piensa Revilla?'.

Revilla analiza el dato del paro que se ha conocido este mismo lunes. El número de desempleados se sitúa en 2.702.700, la cifra más baja en este mes desde 2008. Califica el dato como "normal" porque en este momento terminan las contrataciones del verano.

"La economía española va bien"

Para el político hay que hacer el balance anual, no mes a mes. "Se han equivocado los agoreros y hay que valorar el dato interanual. Hay muchos mejores datos este año con relación al pasado y la mayor cota de afiliados a la Seguridad Social", señala. Mantiene que aunque hay un repunte del coste energético la economía española va bien.

Revilla, "expectante" ante las peticiones de los independentistas

Revilla se encuentra "perplejo y expectante" ante las condiciones que puedan poner los independentistas catalanes al PSOE a cambio de su apoyo.

Cree que ningún presidente en España puede tomar decisiones en contra de las leyes. "No hay presidente capaz de liquidar España porque hay estado de derecho y tribunales", mantiene. Lo que le sorprende es cómo se puede amnistiar a alguien sin haber sido condenado.

Destaca que ha hablado con algún jurista que le explica que para que haya una amnistía previamente tiene que haber una condena. En teoría Puigdemont tenía que pasar por España y ser condenado. "Mañana es un día importante y vamos a ver qué plantea este señor. Lo que no me imagino es que se presente en Waterloo el señor Pedro Sánchez a firmar nada".

La opinión de Revilla sobre el 'caso Rubiales'

Destaca que ha conocido a Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, en algún acto esporádico. Vista su trayectoria le parece un "gamberro". "Un hombre que ha llegado a dirigir una institución que ahora marca las pautas del mundo. "Llegar a la presidencia de esa federación le convierte en alguien que ha convertido el cargo en un espectáculo lamentable".

Afirma que Rubiales ha cometido "el error de no dimitir inmediatamente" y lamenta que hace 20 días que solo se habla "de este personaje" y no de que España no tiene un Gobierno.