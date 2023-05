La revelación de García- Page tras la crisis de protocolo con Bolaños: "Yo sufrí muchos desprecios de ese tipo de María Dolores de Cospedal"

Emiliano García- Page, presidente de Castilla La- Mancha, se presenta a la reelección el próximo 28M con la intención de seguir desarrollando políticas para su comunidad. El del PSOE ha valorado el anuncio de Bruselas de endurecer las penas de malversación "porque la corrupción acaba con las democracias". España se ve obligada así a endurecer el delito de malversación que se rebajó para contentar a Esquerra Republicana. Considera García- Page que "cambiar el Código Penal a la medida de aquellos que lo votan sobrepasa cualquier límite".

Le parece importante destacar que la UE está diciendo que la malversación es corrupción. "Lo que se produjo en España es una reducción de penas a uno de los tipos de corrupción y eso es algo que yo no estoy dispuesto a defender de ninguna manera", señala.

"España ha ganado crédito internacional con Colombia y eso es muy importante"

La visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha generado una crisis en el Congreso después de que Vox abandonara el hemiciclo junto antes de la intervención de Petro. El partido de Santiago Abascal mostraba así su rechazo a las declaraciones del colombiano en las que relacionaba a la corona "con el yugo español".

Cree García- Page que Vox toma decisiones en función de quiénes son sus amigos y alteran al orden de las cosas. "Lo que ha hecho España es ganar crédito internacional y en Colomba. Muy importante para todos los españoles que viven allí y la cantidad de empresas que invierten allí. La diplomacia te permite abrir puertas y mercados, no hay que hacer bandería de todo", señala.

García-Page relata los desplantes que sufrió por parte de Cospedal

El presidente de Castilla La- Mancha ha analizado el altercado de protocolo que se produzco en los actos el Dos de Mayo en Madrid con el ministro de la Presidencia, Toni Bolaños.

Cuenta que él mismo sufrió muchos ataques de María Dolores de Cospedal cuando era ministra de Defensa. Siendo él presidente de la Comunidad de Castilla La- Mancha recuerda que Cospedal le hizo "todo tipo de desprecios en un desfile similar". "Intenté tragarme la bilis y no hacer partícipe a los ciudadanos de estos problemas". Cree que no hay que convertir estos altercados en un problema de convivencia nacional. "Le pediría a toda la gente que habla de protocolo que lo importante es valorar el tipo de acto, allí había un acto de desfile militar y los protocolos son distintos del resto", matiza.

¿Por qué no se toma demasiado en serio las encuestas electorales?

A pocas semanas de las elecciones municipales del 28M, no se toma demasiado en serio las encuestas. "Me sonrojo de ver las empresas que no tienen un duro y hacen encuestas a miles de personas que se hacen para inducir a la opinión de la gente, no para reflejarla. Si le paso el peine al día siguiente de las elecciones a las encuestas con las que me he desayunado...Si cobraran las encuestadoras por su nivel de proximidad al resultado la mayoría estaban en quiebra, a lo mejor el CIS también", señala.

No se considera un verso suelto en el PSOE y bromea diciendo que lleva muchos años en política y ya "sería un soneto, no un verso suelto". "En el fondo lo que soy es autónomo de verdad. Yo no he cambiado de principios ni de valores en mi vida, se lo tendrían que hacer mirar muchos de los que intoxican. No sé si algunos somos verso suelto o algunos de los que inducen a pensarlos van a resultar ser los versos sueltos de toda la democracia o toda la socialdemocracia", apunta.

Castilla La- Mancha, la comunidad donde más bajan los datos del paro

Celebra los datos del paro favorable que se han conocido en su comunidad. "Poder decir que Castilla La- Mancha ha sido la Comunidad en la que más ha bajado el paro en toda España... yo tengo el derecho a disfrutar de ese momento", destaca.

Señala que esos datos se deben a que se ha ido mecanizando buena parte del campo desde los últimos años y ha ido cambiando el mercado de trabajo en relación con las cosechas. Ha habido un salto cualitativo en empresas, especialmente importantes en el sector servicios. "Somos una potencia tremenda en turismo de interior. Hemos tenido el cartel de completo en el puente de mayo y en Semana Santa", refleja. Mantiene que este sector deja mucho empleo y lo deja localizado y "eso importa mucho en un mundo en el que el empleo se está moviendo a pasos agigantados". Desde su comunidad llevan a cabo un plan de empleo en el que invierten más de 100 millones de euros que van a seguir implementando.

Los datos positivos de empleo no le hacen conformarse y tiene previsto plantear un incremento en el número de autónomos, consciente de que el mundo del autónomo está cambiando. "Vamos a plantear una tarifa plana plus de 2 años para todos los que quieran iniciarse", señala.