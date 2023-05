Ayuso acusa a Bolaños de ir a "reventar" el acto del Dos de Mayo en Madrid: "Cada casa tiene sus normas"

Continúa el lío por la asistencia de Félix Bolaños a los actos de Dos de Mayo en Madrid. Un día después de celebrarse el Día de la Comunidad de Madrid, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha lanzado un dardo al ministro de la Presidencia acusándole de ir al acto celebrado en Sol para "provocar" y para tratar de "reventar" la celebración.

"Al señor Bolaños le dijimos amablemente que no estaba invitado. Fue, a mi juicio, en calidad de provocación", ha expresado Ayuso sobre lo ocurrido en una entrevista en la Cadena Ser. "Bolaños venía a provocar, insisto. Se estuvo buscando reventar este evento y crear mal ambiente. Le habíamos advertido hace días".

Ayuso critica que Bolaños quisiera "presidir" el acto

Ayuso defiende que Bolaños, con su actitud, intentó "presidir" un día que pertenece al Gobierno madrileño. "No es un día para ministros, es un día para el Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha manifestado la presidenta autonómica.

"Cada casa tiene sus normas. El Gobierno no es una llave máster que abre todas las habitaciones de un hotel"

"Cada casa tiene sus normas y, sobre todo, es que estamos dando por normal que la presencia de un ministro sea de obligado cumplimiento porque así lo decide el Gobierno", ha referido Ayuso antes de advertir que las autonomías son "contrapesos": "No todo es el Gobierno, y no todo es Sánchez".

Sobre el Gobierno central, además, ha remarcado que "esto no es una llave máster que abre todas las habitaciones de un hotel. Soy el Gobierno y hago lo que me da la gana en todas partes, como decía ayer el señor Bolaños. Pues no".

No estaba "ni siquiera invitado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha incidido en que Bolaños no fue invitado, sino que acudió al evento "en calidad de acompañante" de la ministra de Defensa, Margarita Robles. De hecho, la dirigente autonómica solo se explica la presencia del ministro, sabiendo que no estaba invitado, como un modo "reventar este evento y crear mal ambiente".

"Cuando uno va a una casa y es invitado, escucha a la casa"

En relación a esta invitación y a la presencia de Robles, Ayuso ha explicado que, mientras que la ministra pidió "acudir" al acto del Dos de Mayo, Bolaños se dirigió a Protocolo de la Comunidad de Madrid "dando por sentado" que iba "a presidir el evento". Momento en el que el Gobierno regional le explicó que no estaba "ni siquiera invitado".

"Es como si ahora mismo decido que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque nos da la mismísima gana, se presenta en un acto del Ayuntamiento de Móstoles y decido cómo ha de ser porque somos el Gobierno de la Comunidad Madrid (...) A lo mejor no se nos ha invitado en ese momento. Cuando uno va a una casa y es invitado, escucha a la casa".

Momentos de tensión

El servicio de protocolo de la Comunidad de Madrid impidió este martes que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, accediera a la tribuna de autoridades durante los actos institucionales que tuvieron lugar en Madrid con motivo del Dos de Mayo. Dicha tribuna estaba presidida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y en ella se encontraban, entre otros políticos, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el líder del PP y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijoo.

Al inicio del acto se produjo el frío saludo entre Ayuso y Bolaños. Un leve apretón de manos tras el que la presidenta madrileña le ha preguntado escuetamente "ministro, ¿qué tal?". El acto siguió con total normalidad en la Real Casa de Correos.

Bolaños estaba sentado en primera fila mientras Ayuso decía su discurso, pero, con el desfile de los representantes que estaban allí presentes, llegó el gran momento de tensión del acto: Bolaños intentó subir a la tribuna, acompañado por el resto de altos cargos políticos, pero los miembros de Protocolo madrileños impidieron el paso al representante del Gobierno para que pudiera contemplar desde un puesto honorífico el habitual desfile cívico-militar posterior al acto.

"Sobre la marcha, bajo ningún concepto, porque aquí tenemos una organización perfectamente establecida", les dijo la jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid, Alejandra Blázquez, tanto a Bolaños como a sus acompañantes en el momento en el que impidió el paso al ministro, tal y como se escucha en una grabación difundida por Europa Press.

Cuando le pidieron explicaciones, la jefa de protocolo afirmó que "la representación institucional está perfectamente establecida" y que esta corría a cargo de "una ministra", refiriéndose a Margarita Robles.

¿Qué dice el Real Decreto 2099/83?

La cuestión de la no invitación de Bolaños es, precisamente, la justificación que la presidenta madrileña ha dado para no aplicar el Real Decreto 2099/83 sobre ordenación general de precedencias en España, un decreto que regula que los ministros deben preceder sobre el jefe de la oposición, pero que, al mismo tiempo, deja vía libre a que el acto oficial se desarrolle según "la tradición o costumbre" del lugar.

De esta manera, el Real Decreto 2099/83 no solo señala que los actos serán presididos por la autoridad organizadora, sino que indica que "los actos oficiales de carácter general organizados por las Comunidades Autónomas o por la Administración Local, la precedencia se determinará prelativamente, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Ordenamiento, por su normativa propia y, en su caso, por la tradición o costumbre inveterada del lugar".

Tras ser preguntada sobre si criticaría esta misma situación -impedir el acceso de un ministro a un acto institucional- en caso de suceder en Cataluña, Ayuso ha expresado que los gobiernos autonómicos "tienen legitimidad" para realizar las invitaciones que consideren oportunas, por lo que el Gobierno "no puede imponer las cosas".

Por su parte, fuentes del Ejecutivo han denunciado que "la Comunidad de Madrid incumple el Real Decreto 2099/1983, en el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado".