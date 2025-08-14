Mejores momentos | Capítulo 15
“¡Le han disparado!”: Laura y Humberto encuentran al borde de la muerte a César y llaman a una ambulancia
Han llegado justo a tiempo, pero la vida de César pende de un hilo. Mientras, la noticia del tiroteo llega a oídos de Octavio.
Los segundos pasan y César se desangra en el suelo. Ha sufrido una emboscada por parte de Álvaro, quien ha mandado a Nando para que acabe con él.
Laura y Humberto están preocupados porque César no da señales de vida, y cuando van a buscarle, se encuentran con esta escena tan atroz. “¡Le han disparado!”, grita su amigo mientras le pide a la abogada que llame a una ambulancia.
Por suerte, han llegado justo a tiempo. Todavía está vivo, pero cada segundo cuenta. ¿Conseguirá salir de esta? Mientras tanto, Octavio también le había tendido una trampa a César, pero le extraña que el mexicano no aparezca hasta que le llega la noticia del tiroteo.
Octavio se sorprende, preguntándose quién más estaría dispuesto a acabar con César.
