Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 15

“¡Le han disparado!”: Laura y Humberto encuentran al borde de la muerte a César y llaman a una ambulancia

Han llegado justo a tiempo, pero la vida de César pende de un hilo. Mientras, la noticia del tiroteo llega a oídos de Octavio.

Laura y Humberto encuentran al borde de la muerte a César y llaman a una ambulancia

Publicidad

Julián López
Publicado:

Los segundos pasan y César se desangra en el suelo. Ha sufrido una emboscada por parte de Álvaro, quien ha mandado a Nando para que acabe con él.

¡Nando dispara a César y Álvaro cobra su venganza! ¿Sobrevivirá?

Laura y Humberto están preocupados porque César no da señales de vida, y cuando van a buscarle, se encuentran con esta escena tan atroz. “¡Le han disparado!”, grita su amigo mientras le pide a la abogada que llame a una ambulancia.

Por suerte, han llegado justo a tiempo. Todavía está vivo, pero cada segundo cuenta. ¿Conseguirá salir de esta? Mientras tanto, Octavio también le había tendido una trampa a César, pero le extraña que el mexicano no aparezca hasta que le llega la noticia del tiroteo.

Octavio se sorprende, preguntándose quién más estaría dispuesto a acabar con César.

“Lo tiraron por ese acantilado”: Estrella le desvela a Amanda que el padre de César fue asesinado

“Lo tiraron por ese acantilado”: Estrella le desvela a Amanda que el padre de César fue asesinado
Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Amanda llega al hospital buscando a César y Laura la planta cara

Amanda llega al hospital buscando a César y Laura la planta cara: “Está a punto de morir por tu culpa”

Laura y Humberto encuentran al borde de la muerte a César y llaman a una ambulancia

“¡Le han disparado!”: Laura y Humberto encuentran al borde de la muerte a César y llaman a una ambulancia

Pelin se instala en la mansión y Nükhet mueve ficha con un golpe maestro en el próximo capítulo

Pelin se instala en la mansión y Nükhet mueve ficha con un golpe maestro en el próximo capítulo

Capítulo 372 de Sueños de libertad; 14 de agosto: Luz se da cuenta de la gran conexión que existe entre Luis y Cristina
Resumen

Capítulo 372 de Sueños de libertad; 14 de agosto: Luz se da cuenta de la gran conexión que existe entre Luis y Cristina

Andrés, sin palabras tras la confesión de María: “Esta mañana he visto a Gabriel salir del cuarto de Begoña”
Capítulo 372

Andrés, sin palabras tras la confesión de María: “Esta mañana he visto a Gabriel salir del cuarto de Begoña”

¡Tensión en la colonia!: Tasio, manipulado por Gabriel, se enfrenta a Andrés
Capítulo 372

¡Tensión en la colonia!: Tasio, manipulado por Gabriel, se enfrenta a Andrés

Ambos hermanos protagonizan una fuerte discusión en medio de la fábrica.

Irene acompaña a Cristina al encuentro con su padre biológico, pero José no aparece
Capítulo 372

Irene acompaña a Cristina al encuentro con su padre biológico, pero José no aparece

La joven había quedado con José, pero el hombre no se ha presentado a la cita y deja a Cristina plantada.

Begoña, en un mar de dudas tras pasar la noche con Gabriel: “No sé si hecho bien dando este paso”

Begoña, en un mar de dudas tras pasar la noche con Gabriel: “No sé si he hecho bien dando este paso”

“Tú vas a ser el único heredero”: Nükhet comparte sus planes con Kaya para quedarse con todo lo de Halis

“Tú vas a ser el único heredero”: Nükhet comparte sus planes con Kaya para quedarse con todo lo de Halis

“Tengo pasta para vivir como dioses”: Nando le pide a Julia irse de Oramas y empezar de cero, esta noche en La Encrucijada

“Tengo pasta para vivir como dioses”: Nando le pide a Julia irse de Oramas y empezar de cero, esta noche en La Encrucijada

Publicidad