La reivindicación de una transportista: "La patronal nos está haciendo la cama intentando hablar con la ministra"

Esta previsto que este lunes se celebre una reunión de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño junto a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez con los representantes del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC).

Mientras, los transportistas afrontan su segunda semana de paros. Desde las 8,00 horas el polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid) está repleto de camiones y hormigoneras. Aseguran los manifestantes que no van a parar de estar en la calle hasta que la ministra de transporte se reúna con ellos. Hoy la ministra se reúne con las principales plataformas de transportes. Lamentan estos transportistas que no hable con ellos que son los que han convocado estos paros.

Sofía señala que no van a parar porque no se puede trabajar sin ganar dinero. Se pregunta qué obrero gana 1.000 euros y le tiene que pagar 1.200 euros a su jefe. "Por lo menos cubramos gastos y llevemos un sueldo mínimo a casa, no podemos seguir trabajando a pérdidas como estamos ahora mismo", reclama. En el caso de esta transportista tanto ella como su marido han dejado parado su camión y si esto se alarga tendrán que entregar el camión a la casa. "Lo que no voy a hacer es trabajar para hacer el porte a alguien que se lleve mi dinero y poner yo dinero de mi bolsillo. Como yo hay mucha gente que no salen a trabajar porque no pueden".

Asegura además que los que están trabajando ahora mismo son el 15% del sector, la patronal. "Son los que nos están haciendo la cama ahora mismo intentando hablar con la ministra cuando no nos representan ya que nosotros somos el 85% a ver si se enteran, que somos trabajadores. Simplemente somos trabajadores que lo que queremos es que esto se arregle".

Otro de los manifestantes reitera que lo que pide el sector es una reunión con la ministra. Asegura que diariamente pierde cada camión 80 euros circulando, haciendo 400 kilómetros