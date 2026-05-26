Dioni, sobre el problema de salud que obligó a paralizar la gira de Camela: "Como no paraba yo, me paró el cuerpo"

Camela vuelve a los escenarios con un álbum homenaje a sus inicios. Una gira de lo más esperada que llega tras un parón del grupo a finales del 2025, cuando un bache de salud de Dioni Martín obligó al dúo a cancelar los conciertos previstos.

"Tuve una rotura muscular en el esternocleidomastoideo que se complicó", desvela Dioni. Aquella rotura se convirtió en inflamación que le afectó a la garganta y le impedía cantar. "Estuve seis meses convaleciente", señala el artista.

Su médico advirtió que el ritmo de vida que llegaba, con tantos conciertos a sus 56 años, no era bueno para el cuerpo. "Como no paraba yo, me paró el cuerpo", confiesa Dioni.

Ahora, completamente recuperado y deseando retomar la gira, Dioni agradece todos los mensajes de apoyo que ha recibido durante estos meses. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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