Accidente de trenes en Toledo
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Los reyes asisten hoy a la misa funeral por las víctimas
Sigue en directo la última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo. 13 días después de la tragedia los maquinistas comienzan su primer paro reclamando más seguridad y mejoras laborales y en Toledo se celebra la misa funeral por las víctimas.
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Semana de huelgas. Como aperitivo de la huelga general de este miércoles, los maquinistas paran hoy, 13 días después del trágico accidente de trenes en Urda, Toledo. Reclaman más seguridad y mejoras en sus condiciones laborales.
Desde esta medianoche y hasta las 23:59 horas de este martes la movilidad ferroviaria se prevé complicada por la convocatoria del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) dirigidas al personal de conducción del grupo Renfe por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos".
Los servicios mínimos para Cercanías previstos oscilaban entre el 75% en hora punta y el 50% el resto del día, en Media Distancia se establece una media del 65%, en Alta Velocidad/Larga Distancia del 72% y en Mercancías del 20%. Sin embargo, no se están cumpliendo en varias ciudades. A los viajeros se les va a informar a través de un SMS o correo electrónico a través de los datos asociados a la reserva. Cercanías ha recomendado a los usuarios buscar medios alternativos, ya que el servicio "se verá muy afectado".
El 29 de octubre, un día después del choque entre dos trenes en Urda en el que murieron 69 personas, Semaf convocó la citada huelga de maquinistas del grupo Renfe por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos" para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria.
Este paro coincide en el tiempo con la misa funeral que se celebrará en la catedral de Toledo en memoria de las víctimas de Urda. La ceremonia religiosa comenzará a las 19:00 horas y estará presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves. Además de los reyes asistirán el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y las ministras de Defensa, de Educación, de Vivienda y de Sanidad; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de las Cortes Autonómicas, Pablo Bellido; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y varios presidentes autonómicos.
Sigue en directo la última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Un herido de Urda sigue en la UCI en Castilla-La Mancha
Un total de diez pacientes permanecen ingresados, a primera hora de hoy, en hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) debido al accidente ferroviario de Urda (Toledo), y solo uno de ellos permanece en la UCI, en concreto en el Hospital Universitario de Toledo, ya que otro paciente ha pasado de UCI a planta en las últimas 24 horas.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Page pide que el funeral de Urda sea "un encuentro" para que no se repita algo "evitable"
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su deseo de que el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda de hoy sea "un encuentro" del que salga un "propósito nacional para que no vuelva a suceder algo que es evitable".
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Los Reyes asisten hoy al funeral por las víctimas del accidente de Urda en la Catedral de Toledo
Felipe VI y Letizia asistirán hoy a la misa funeral en memoria de las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que será oficiada por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, en la Catedral Primada de la capital castellano-manchega.
La fecha para la celebración de esta misa católica se había fijado para el 12 de noviembre. Sin embargo, la semana pasada el Arzobispado de Toledo informó del adelanto de la fecha "por razones de agenda de las diversas instituciones".
Don Felipe y doña Letizia asistirán a las 19:00 horas a la misa, que será oficiada por el arzobispo de Toledo y primado de España, monseñor Francisco Cerro, y contará con la presencia de los cinco obispos de Castilla-La Mancha y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Cuerpo se reúne hoy con la plataforma de víctimas del accidente de Angrois
El vicepresidente primero y ministro de Economía y Transportes, Carlos Cuerpo, tiene previsto reunirse hoy con la Asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155, que agrupa a los afectados por el accidente del tren Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013 en Angrois (La Coruña).
El encuentro se producirá a las 16:00 horas en la sede de la Vicepresidencia y las víctimas acudirán acompañadas de Jorge Iglesias y Jaime Tamarit, expertos europeos en seguridad e interoperabilidad ferroviaria. La Asociación quiere trasladar al Gobierno sus reivindicaciones y presentar medidas concretas para mejorar la seguridad ferroviaria y evitar que tragedias como Angrois, Adamuz y Urda vuelvan a repetirse, como avanzaron este lunes en un comunicado.
Las víctimas de Angrois también exigen "una revisión técnica e independiente de la investigación" de ese accidente y reclaman el cumplimiento de las recomendaciones europeas y la adopción urgente de las medidas de seguridad que llevan años reclamándose. "No vamos a pedir promesas. Vamos a exigir medidas, responsabilidades y garantías para que no vuelva a suceder", recalcaron.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo. Servicios mínimos por la huelga
De acuerdo con la resolución del Ministerio de Transportes para la huelga de Semaf, los servicios mínimos para Cercanías oscilarán entre el 75% en hora punta y el 50% el resto del día, en Media Distancia se establece una media del 65%, en Alta Velocidad/Larga Distancia del 72% y en Mercancías del 20%.
A través de su cuenta oficial en la red social X, Renfe informó este lunes de que se han habilitado cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes, incluidos los que están contemplados como servicios mínimos.
Los viajeros con trenes afectados recibirán una comunicación mediante mensaje SMS o correo electrónico a través de los datos asociados a la reserva, continúa. Por su parte, Cercanías Madrid ha recomendado a los usuarios buscar medios alternativos, ya que el servicio "se verá muy afectado" como consecuencia de la convocatoria para este 10 de noviembre.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Hoy ha arrancado la huelga en Renfe convocada por los maquinistas de Semaf, que se repetirá el jueves
A las 00:01 horas de hoy ha comenzado la primera de las dos jornadas de huelga convocadas para esta semana por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) y dirigidas al personal de conducción del grupo Renfe por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos" para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria.
A diferencia de la de hoy, que finalizará a las 23:59 horas, la segunda trascurrirá el jueves en tres franjas diferentes: de 06:20 a 09:20 horas, de 14:20 a 17:20 horas y de 21:20 a 23:20 horas. Además, el tráfico ferroviario también estará condicionado esta semana por la huelga general del miércoles en toda España.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Rafael Escudero, sobre el paro de maquinistas: "La sociedad debe sumarse"
Manu Sánchez entrevista en directo al secretario general del sindicato ferroviario, Rafael Escudero, en las Noticias de la Mañana de Antena 3 en el marco de la huelga de maquinistas que se está desarrollando hoy.
Rafael Escudero hace un llamamiento a la sociedad: "la sociedad debería sumarsse a la necesidad que tenemos de un sistema ferroviario seguro", destaca.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: El alcalde de Málaga pide que esto "no se repita nunca más"
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre se ha referido a las pérdidas por el cierre de la alta velocidad cifradas por Turismo Costa del Sol en 185,6 millones y casi 2.000 empleos afectados y ha dicho que "sobre todo lo dramático y lo tremendo es la pérdida de vidas humanas y los heridos" que ha dejado el choque en Urda, por ello pide "procurar que eso no se repita nunca más" en España.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Rafael Escudero: "Está quedando patente el hartazgo"
Manu Sánchez entrevista en directo al secretario general del sindicato ferroviario, Rafael Escudero, en las Noticias de la Mañana de Antena 3 en el marco de la huelga de maquinistas.
EScudero señala, en cuanto al balance de las primeras horas, que "está quedando patente el hartazgo del colectivo ferroviario".
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Los servicios mínimos no se cumplen ni en Cataluña ni en Cercanías Madrid
Renfe ha informado de que en Cataluña no se están cumpliendo los servicios mínimos establecidos para esta primera jornada de huelga de maquinistas. Tampoco se cumplen en Cercanías Madrid ni en Valencia.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo| Sánchez: "La responsabilidad siempre es mía"
Pedro Sánchez en una entrevista con La Séptima ha dicho que "la responsabilidad siempre es mía, yo soy el presidente del Gobierno y un país como España no se puede permitir no que haya dos, que haya un accidente en la alta velocidad en este país"
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: En Cataluña no se están cumpliendo los servicios mínimos
Los servicios mínimos se están incumpliendo en Cataluña y los trenes no están prestando el servicio programado, según informa Renfe. La Generalitat ha decretado para este martes servicios mínimos en el servicio ferroviario del 66% durante las horas punta (de 6 a 9:30 horas y de 17 a 20:30 horas) y del 33% en el resto del día. Fuentes de Renfe han indicado que a las 6:00 horas no han salido 14 trenes, más de la mitad de los 25 trenes que estaba previsto que se pusieran en marcha dentro de los servicios mínimos.
Cercanías Madrid informa de que no circulan los trenes de líneas C-3, C-4 y C-5.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Movilidad muy complicada
A través de su cuenta oficial en la red social X, Renfe ha informado este lunes de que se han habilitado cambios y anulaciones gratuitas para todos los trenes, incluidos los que están contemplados como servicios mínimos. Los viajeros con trenes afectados recibirán una comunicación mediante mensaje SMS o correo electrónico a través de los datos asociados a la reserva, continúa. Por su parte, Cercanías Madrid ha recomendado a los usuarios buscar medios alternativos, ya que el servicio "se verá muy afectado".
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: servicios mínimos por la huelga de maquinistas
Los servicios mínimos para Cercanías oscilarán entre el 75% en hora punta y el 50% el resto del día, en Media Distancia se establece una media del 65%, en Alta Velocidad/Larga Distancia del 72% y en Mercancías del 20%.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Huelga de maquinistas, primer paro
Desde esta medianoche los maquinistas están de huelga. Es el primer paro de los convocados que se complementan con más acciones el día 11, coincidiendo con la huelga general, y el día 12. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) convoca esta protesta por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos". Reclaman mayor seguridad y mejoras laborales.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: los reyes estarán hoy en la misa funeral en Toledo
Los reyes van a estar Toledo en la misa funeral y junto a ellos también estará el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y las ministras de Defensa, de Educación, de Vivienda y de Sanidad; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de las Cortes Autonómicas, Pablo Bellido; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y varios presidentes autonómicos. Pedro Sánchez no asistirá, tampoco estuvo en el funeral por las víctimas de Adamuz o de la dana en Valencia.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Misa funeral por las víctimas
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el accidente de trenes en Urda Toledo. 13 días después de la tragedia hoy se celebrará en la Catedral de Toledo la misa funeral por las víctimas. A partir de las 19:00 horas el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, presidirá la ceremonia y contará con la presencia de los cinco obispos de Castilla-La Mancha y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello. El arzobispo de Toledo ya ofició el 31 de octubre, en la parroquia de Urda, una misa funeral por los fallecidos en el accidente ferroviario. La talla del Cristo de Urda, realizada en 1596 por el imaginero Luis de Villoldo, va a ocupar en la catedral el lugar de la Virgen del Sagrario y va a estar acompañada por 69 velas encendidas en memoria de las víctimas mortales del accidente. De las 69 personas fallecidas, 40 son hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad, y del total, 54 son de nacionalidad española y 15 son ciudadanos extranjeros.
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