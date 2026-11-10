Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Los reyes asisten hoy a la misa funeral por las víctimas

Semana de huelgas. Como aperitivo de la huelga general de este miércoles, los maquinistas paran hoy, 13 días después del trágico accidente de trenes en Urda, Toledo. Reclaman más seguridad y mejoras en sus condiciones laborales.

Desde esta medianoche y hasta las 23:59 horas de este martes la movilidad ferroviaria se prevé complicada por la convocatoria del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) dirigidas al personal de conducción del grupo Renfe por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos".

Los servicios mínimos para Cercanías previstos oscilaban entre el 75% en hora punta y el 50% el resto del día, en Media Distancia se establece una media del 65%, en Alta Velocidad/Larga Distancia del 72% y en Mercancías del 20%. Sin embargo, no se están cumpliendo en varias ciudades. A los viajeros se les va a informar a través de un SMS o correo electrónico a través de los datos asociados a la reserva. Cercanías ha recomendado a los usuarios buscar medios alternativos, ya que el servicio "se verá muy afectado".

El 29 de octubre, un día después del choque entre dos trenes en Urda en el que murieron 69 personas, Semaf convocó la citada huelga de maquinistas del grupo Renfe por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos" para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria.

Este paro coincide en el tiempo con la misa funeral que se celebrará en la catedral de Toledo en memoria de las víctimas de Urda. La ceremonia religiosa comenzará a las 19:00 horas y estará presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves. Además de los reyes asistirán el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y las ministras de Defensa, de Educación, de Vivienda y de Sanidad; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de las Cortes Autonómicas, Pablo Bellido; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y varios presidentes autonómicos.

Sigue en directo la última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo.