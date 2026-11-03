Rafa Latorre analiza la gestión del PSOE: "Están esperando a mirar las encuestas para tratar de buscar una respuesta"

El micrófono verde sobre la mesa de 'Espejo Público' anuncia la conexión en directo con Rafa Latorre, codirector y presentador de Más de uno, de Onda Cero. En esta ocasión, la cita tiene lugar a 26 días de las elecciones generales y con la tragedia de Urda en la mente de los españoles.

"Si hablamos del cambio en la campaña, cuando mas perceptible es, es precisamente un martes, con esos 'martes sociales' que ahora el Gobierno va a tener que dedicarlos para paliar tragedias mediante ayudas para intentar reconfortar a las víctimas". Así comenzaba el análisis de Rafa Latorre sobre la noticia del trágico accidente de tren en Urda.

Susanna Griso le ha preguntado al presentador de 'Más de Uno' de Onda Cero por la no dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. "La única respuesta es que están esperando a ver las encuestas, si fuera mediante un escrutinio moral no resiste ni 5 minutos, tratan de buscar respuesta en los sondeos. Todos excepto Bildu han pedido su dimisión. Un ministro no puede sobrevivir en el cargo a dos accidentes como Adamuz y Urda", respondía Latorre.

¿Nacionalización de la red ferroviaria?

"Creo que van a tener que esforzarse algo más, porque va a ser muy difícil nacionalizar lo que es público", explica Latorre y apostilla que la compañía tiene un control político muy fuerte que lleva años sustituyendo a los cargos de mérito y de conocimiento por cargos de pura confianza, de lealtad política al ministro de turno.

Relata Latorre que esto solo sirve para desviar la atención de lo sustancial que es la supervisión y la gestión del accidente, porque, "ha habido una gestión nefasta".

Por último, Latorre ha querido analizar la vía ferroviaria española con otras como la de Japón o Alemania: "La falta de mantenimiento no se luce en los gastos, que deberían destinarse a la seguridad de los viajeros".

"Me llama la atención lo referido al protocolo, que dijeron que funcionaba y el problema fue que los trabajadores lo aplicaron erróneamente, se confundieron al pedir reanudar la marcha normal con el tren detenido y ahora quieren modificar ese protocolo, ¿por qué?".

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