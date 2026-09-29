Rafa Latorre duda que la acampada del Sol por Maricarmen sea otro 15M y explica que las propuestas escuchadas son "inviables y no van a llegar a ningún lado"

Como cada martes en 'Espejo Público', conectamos con los micrófonos de Onda Cero y compartimos pantalla con Rafa Latorre, presentador y codirector de 'Más de Uno'. Esta semana, el foco se ha puesto en el Consejo de Ministros y el llamado 'Decreto Maricarmen' que pretende aprobar el Gobierno este martes con los apoyos de sus socios para intentar buscar una solución al problema de la vivienda en España tras la acampada en Sol

"Si tiras de la manta a la derecha, se desvela la izquierda, y si tiras de la manta a la izquierda, se va a la derecha", así ha explicado Rafa Latorre la referencia del Gobierno de querer aprobar el decreto con unas cesiones a Sumar que no estaban en el acuerdo y que se ha querido desmarcar tanto Junts como PNV.

Contaba Rafa Latorre y confirmaba Susanna Griso que, a las 9:45 horas el Consejo de Ministros todavía no había comenzado, destacando que eso significa que todavía no hay acuerdo. "Sumar no quiere hacerse cómplice de ser parte de la cobardía del PSOE, porque le acusaría la izquierda que es Podemos", detalla el periodista.

"Pretenden firmar algo que luego tenga convalidación"

Rafa Latorre explica lo que ocurrirá cuando se apruebe ese decreto: "Vamos a recordar dos obviedades, ese decreto, no se va a poder modificar a menos que sea tramitado como un proyecto de ley y va al BOE en cuanto se apruebe".

Destaca que el Gobierno está con una "urgencia" que requiere políticas aplicadas al tiempo y "con paciencia" ya que, "pretenden que en una semana se soluciones algo que no ha pasado nunca en ningún país", es fabuloso, apostilla Latorre.

"Dudo que sea otro 15M"

A la pregunta de Susanna Griso sobre si tiene similitudes lo ocurrido el 15M, el periodista ha sido claro: "permíteme dudarlo, puede ser una situación delicada para el PSOE, recordamos que el 15M es la historia de como Pablo Iglesias e Irene Montero acabaron viviendo en una urbanización y se consiguió una mayoría absoluta de Mariano Rajoy con 186 escaños" y recuerda que, "uno sabe como comienzan estos fenómenos, pero no como acaban".

Sobre la acampada de Sol y el 'Decreto Maricarmen', Latorre ha finalizado explicando que para Almeida, es excepcional pero seguramente, "el siguiente caso no se le va a encontrar esta solución", además, explica que todas "las propuestas escuchadas en la Puerta del Sol, son inaplicables y no van a llegar a ningún lado", aclara.

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