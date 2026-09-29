Goleada de Maxi Iglesias en El Hormiguero: adivina películas con sinónimos a toda velocidad

El Hormiguero ha arrancado la semana con la visita de dos conocidos rostros de la ficción española. Susana Abaitua y Maxi Iglesias se han sentado con Pablo Motos para presentar su nuevo proyecto y compartir algunos detalles de sus carreras.

Después de hablar de la película y recordar algunas anécdotas, Trancas y Barrancas han tomado el relevo para poner a prueba a los dos actores con Pelinónimos, un juego en el que tienen que adivinar películas a partir de títulos transformados con sinónimos.

La primera pista ha sido La mandarina robótica y Maxi Iglesias ha tardado apenas unos segundos en dar con La naranja mecánica. Su rapidez ha sorprendido desde el comienzo y ha dejado claro que el reto iba a ser más complicado para Susana Abaitua.

A partir de ahí, el juego se ha convertido en un divertido pique entre los dos actores. Las respuestas han ido cayendo y Maxi ha seguido sumando puntos con una velocidad que ha hecho que el marcador se disparase. Susana no se lo ha puesto fácil y ha intentado recortar distancias hasta el último momento.

El marcador final ha sido de 20 puntos para él frente a los 9 de Susana Abaitua, dejando una auténtica goleada en este particular duelo de películas y sinónimos. Una prueba que ha dejado uno de los momentos más divertidos de la visita de los dos actores a El Hormiguero y en la que Maxi ha demostrado que tiene una rapidez especial para reconocer películas incluso cuando Trancas y Barrancas se las ponen del revés.