Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Hormiguero

Goleada de Maxi Iglesias en El Hormiguero: adivina películas con sinónimos a toda velocidad

Maxi Iglesias y Susana Abaitua se han enfrentado a un divertido juego de Trancas y Barrancas en el que tenían que adivinar películas a partir de sus sinónimos. Maxi ha empezado fuerte y ha acabado llevándose la victoria.

Goleada de Maxi Iglesias en El Hormiguero: adivina películas con sinónimos a toda velocidad

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

El Hormiguero ha arrancado la semana con la visita de dos conocidos rostros de la ficción española. Susana Abaitua y Maxi Iglesias se han sentado con Pablo Motos para presentar su nuevo proyecto y compartir algunos detalles de sus carreras.

Después de hablar de la película y recordar algunas anécdotas, Trancas y Barrancas han tomado el relevo para poner a prueba a los dos actores con Pelinónimos, un juego en el que tienen que adivinar películas a partir de títulos transformados con sinónimos.

La primera pista ha sido La mandarina robótica y Maxi Iglesias ha tardado apenas unos segundos en dar con La naranja mecánica. Su rapidez ha sorprendido desde el comienzo y ha dejado claro que el reto iba a ser más complicado para Susana Abaitua.

A partir de ahí, el juego se ha convertido en un divertido pique entre los dos actores. Las respuestas han ido cayendo y Maxi ha seguido sumando puntos con una velocidad que ha hecho que el marcador se disparase. Susana no se lo ha puesto fácil y ha intentado recortar distancias hasta el último momento.

El marcador final ha sido de 20 puntos para él frente a los 9 de Susana Abaitua, dejando una auténtica goleada en este particular duelo de películas y sinónimos. Una prueba que ha dejado uno de los momentos más divertidos de la visita de los dos actores a El Hormiguero y en la que Maxi ha demostrado que tiene una rapidez especial para reconocer películas incluso cuando Trancas y Barrancas se las ponen del revés.

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

Publicidad

Programas

VECINO MARICARMEN

Tomás, vecino de Maricarmen: "Es una gran noticia, ha estado rodeada de muchas personas que miraban por sus intereses políticos"

La alerta de Chema Gil Garre

La alerta de Gil Garre sobre la amenaza yihadista en Ceuta: "Han entrado perfiles mucho más determinados a actuar"

llamada

Miriam Nogueras llama al 'Teléfono Rojo' de Espejo Público para explicar las propuestas y criticar al Gobierno por la gestión del nuevo decreto

Antonio Resines, nuevo invitado de La Mesa este miércoles
MIÉRCOLES TRAS EL HORMIGUERO

Antonio Resines, nuevo invitado de La Mesa este miércoles

Llamada telefonica con Ricardo Alonso
Desahucio Maricarmen

Ricardo Alonso, propietario de Urbagestión, tras el acuerdo: "No hemos hecho ningún gesto de presión hacia Maricarmen y tratan de cancelarnos"

RAFAEL LATORRE
'Al Otro Lado'

Rafa Latorre duda que la acampada del Sol por Maricarmen sea otro 15M y explica que las propuestas escuchadas son "inviables y no van a llegar a ningún lado"

En la conexión con 'Más de Uno', el periodista Rafa Latorre analiza el desahucio de Maricarmen, hablando de la acampada de Sol y el decreto que se pretende aprobar este martes en el Consejo de Ministros.

Goleada de Maxi Iglesias en El Hormiguero: adivina películas con sinónimos a toda velocidad
El Hormiguero

Goleada de Maxi Iglesias en El Hormiguero: adivina películas con sinónimos a toda velocidad

Maxi Iglesias y Susana Abaitua se han enfrentado a un divertido juego de Trancas y Barrancas en el que tenían que adivinar películas a partir de sus sinónimos. Maxi ha empezado fuerte y ha acabado llevándose la victoria.

Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian

Hoy, Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian serán los protagonistas en El Hormiguero

Carlos Latre se mete en la piel de Leire Díez y hace reír a El Hormiguero

“Que fluyan las cosas”: Carlos Latre se mete en la piel de Leire Díez y hace reír a El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Susana Abaitua y Maxi Iglesias en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Susana Abaitua y Maxi Iglesias en El Hormiguero

Publicidad