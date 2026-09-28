Disfruta de la entrevista completa a Susana Abaitua y Maxi Iglesias en El Hormiguero

Dos de los rostros más conocidos de la ficción española, Susana Abaitua y Maxi Iglesias, han llegado juntos a El Hormiguero. Durante su visita, ambos han hablado de sus nuevos proyectos y han dejado varios momentos de humor y complicidad.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre la gran crisis de la vivienda que atraviesa España. A raíz de la película que han grabado, los actores se han mojado sobre el problema que existe con el hogar: "Es una realidad muy triste", han dicho.

Tras esto, Pablo Motos se ha interesado en conocer cómo fue el primer día que quedaron para hacer surf. Susana lleva practicando desde los 8 años y, aun así, se vio sorprendida por el nivel de su compañero.