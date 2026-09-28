Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Imperdible

Disfruta de la entrevista completa a Susana Abaitua y Maxi Iglesias en El Hormiguero

Los intérpretes han sido los protagonistas de una noche plagada de confesiones y risas.

Disfruta de la entrevista completa a Susana Abaitua y Maxi Iglesias en El Hormiguero

Publicidad

Dos de los rostros más conocidos de la ficción española, Susana Abaitua y Maxi Iglesias, han llegado juntos a El Hormiguero. Durante su visita, ambos han hablado de sus nuevos proyectos y han dejado varios momentos de humor y complicidad.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre la gran crisis de la vivienda que atraviesa España. A raíz de la película que han grabado, los actores se han mojado sobre el problema que existe con el hogar: "Es una realidad muy triste", han dicho.

Susana Abaitua y Maxi Iglesias se mojan sobre el problema de la vivienda: "Es una realidad muy triste"

Tras esto, Pablo Motos se ha interesado en conocer cómo fue el primer día que quedaron para hacer surf. Susana lleva practicando desde los 8 años y, aun así, se vio sorprendida por el nivel de su compañero.

Antena 3 » Programas » El Hormiguero » Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Disfruta de la entrevista completa a Susana Abaitua y Maxi Iglesias en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Susana Abaitua y Maxi Iglesias en El Hormiguero

anecdota

“Entré en paranoia”: Susana Abaitua recuerda el día que apareció una columna vertebral en casa de Victoria Luengo

Marron 'engaña' a Susana Abaitua y Maxi Iglesias con un increíble experimento en El Hormiguero

Marron 'engaña' a Susana Abaitua y Maxi Iglesias con un increíble experimento en El Hormiguero

"Pensaba que no se iba a poner de pie": el desternillante pique surfero entre Susana Abaitua y Maxi Iglesias
Muy divertido

"Pensaba que no se iba a poner de pie": el desternillante pique surfero entre Susana Abaitua y Maxi Iglesias

Moisés arriesga y pone a David contra las cuerdas en AlaZ
AlaZ | 28 de septiembre

¡A dos del bote! Moisés arriesga y pone a David contra las cuerdas en AlaZ

Rocío Madrid reivindica el mundo rural
Mejores momentos | 28 de septiembre

Rocío Madrid reivindica el mundo rural: “En España, cada rincón es maravilloso”

La actriz se ha despedido lanzando un importante mensaje en favor de los pueblos españoles.

David y Moisés arrasan, una vez más, en el ¿Dónde Están?
Mejores momentos | 28 de septiembre

Distinta técnica, pero mismo resultado: David y Moisés arrasan, una vez más, en el ¿Dónde Están?

Los concursantes han vuelto a asombrar a sus compañeros con su increíble dominio del formato.

Josema Yuste saca su prime en Pasapalabra

“Me renta venir aquí, bro”: Josema Yuste saca su prime en Pasapalabra

Omar Montes

Omar Montes vuelve a atacar a Nuria Hidalgo por la manutención: "No sé para qué querrá ella el dinero... tiene muchos bolsos"

María del Monte

María del Monte: "Si a Maricarmen le mandan seis policías para sacarla del piso, ¿por qué no se hace lo mismo en Ceuta?"

Publicidad