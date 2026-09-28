“Entré en paranoia”: Susana Abaitua recuerda el día que apareció una columna vertebral en casa de Victoria Luengo

Susana Abaitua y Maxi Iglesias han sido los encargados de inaugurar la semana en El Hormiguero. Junto a Pablo Motos, ambos han hablado de 'Nuda propiedad', su nueva película. Dado el tema del proyecto, el presentador les ha preguntado por el problema de la vivienda y ambos invitados se han mojado con sus opiniones. "Es una realidad muy triste", ha afirmado el actor.

Antes de terminar la entrevista, Pablo ha señalado que Victoria Luengo visitará el plató en el próximo programa y le ha pedido a Susana que contara una anécdota que compartieron. La actriz ha explicado que Victoria la llamó por un chico que se estaba quedando en su casa mientras hacía un proyecto de teatro y coincidiendo con que le cambiaban la nevera. "Ella estaba trabajando y no podía estar", ha comentado.

"Al ir a cambiar la nevera, había un agujero en la pared, dentro una bolsa y dentro de la bolsa... una columna vertebral", ha detallado. Todos se han quedado asombrados con la historia. Susana fue a casa de Victoria y, ya estando juntas, llegó la Policía. Entonces, a Susana le dio por pensar: "Esto es una cámara oculta". Ha confesado que entró "en una paranoia" de que Victoria se la estaba jugando. ¡Descubre en el vídeo cómo termina la anécdota!