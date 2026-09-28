Marron 'engaña' a Susana Abaitua y Maxi Iglesias con un increíble experimento en El Hormiguero

La visita de Susana Abaitua y Maxi Iglesias ha llenado El Hormiguero de complicidad y buenos momentos. Los actores han llegado juntos al programa para hablar de sus carreras y compartir algunas de sus experiencias.

Para poner el broche de oro a su paso por el programa, Pablo Motos ha dado la bienvenida a Marron. El encargado de la sección de ciencia ha traído un experimento que ha hecho colapsar la cabeza de todos los espectadores.

Ni los invitados ni el propio presentador daban crédito a lo que veían. El efecto óptico ha provocado que, lo que inicialmente eran movimientos en línea recta de las bolas que ha traído el colaborador, pareciesen circulares. ¡Imperdible!