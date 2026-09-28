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"Pensaba que no se iba a poner de pie": el desternillante pique surfero entre Susana Abaitua y Maxi Iglesias

Los actores han hablado sobre cómo fue su divertidísima primera quedada en el mar para coger olas.

"Pensaba que no se iba a poner de pie": el desternillante pique surfero entre Susana Abaitua y Maxi Iglesias

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Susana Abaitua y Maxi Iglesias han acudido juntos a El Hormiguero para compartir una noche de cine, anécdotas y mucho humor. Los dos actores han hablado de sus trayectorias y de sus nuevos proyectos.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado a los invitados por su pasión por el surf. Ella lleva haciéndolo toda su vida y se sorprendió cuando supo que su compañero también compartía la misma afición.

Sin embargo, pese a que Susana le subestimó, terminó sorprendida. Por lo visto, Maxi se desenvolvió mucho mejor de lo que ella se esperaba. ¡No te lo puedes perder!

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