"Pensaba que no se iba a poner de pie": el desternillante pique surfero entre Susana Abaitua y Maxi Iglesias

Susana Abaitua y Maxi Iglesias han acudido juntos a El Hormiguero para compartir una noche de cine, anécdotas y mucho humor. Los dos actores han hablado de sus trayectorias y de sus nuevos proyectos.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado a los invitados por su pasión por el surf. Ella lleva haciéndolo toda su vida y se sorprendió cuando supo que su compañero también compartía la misma afición.

Sin embargo, pese a que Susana le subestimó, terminó sorprendida. Por lo visto, Maxi se desenvolvió mucho mejor de lo que ella se esperaba. ¡No te lo puedes perder!