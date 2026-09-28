El Hormiguero
“Que fluyan las cosas”: Carlos Latre se mete en la piel de Leire Díez y hace reír a El Hormiguero
Tras la entrevista de Susana Abaitua y Maxi Iglesias, Carlos Latre se ha sentado en la mesa de El Hormiguero caracterizado como Leire Díez. Con su particular mirada, ha tirado de fontanería para hacer reír al público.
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Después de la entrevista a Susana Abaitua y Maxi Iglesias, Carlos Latre ha tomado asiento en la mesa de El Hormiguero dispuesto a poner el toque de humor a la noche. El imitador ha vuelto a meterse en la piel de uno de sus personajes de actualidad y ha provocado las risas y los aplausos del público.
Esta vez, Latre se ha convertido en Leire Díez, y ha llevado la broma al terreno de la fontanería. Con su peculiar gesto y su forma de hablar, el humorista ha explicado cuál es su especialidad: conseguir que “fluyan las cosas” y, por supuesto, también “las tuberías”.
El personaje ha permitido a Carlos Latre jugar con uno de sus recursos favoritos: llevar una situación de actualidad hasta el absurdo y exprimirla desde el humor. Así, el imitador ha conseguido que la mesa se llenase de risas.
Un momento de humor en el que Latre ha vuelto a demostrar que no necesita demasiado para meterse al público en el bolsillo. ¡Revívelo!
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