“Que fluyan las cosas”: Carlos Latre se mete en la piel de Leire Díez y hace reír a El Hormiguero

Después de la entrevista a Susana Abaitua y Maxi Iglesias, Carlos Latre ha tomado asiento en la mesa de El Hormiguero dispuesto a poner el toque de humor a la noche. El imitador ha vuelto a meterse en la piel de uno de sus personajes de actualidad y ha provocado las risas y los aplausos del público.

Esta vez, Latre se ha convertido en Leire Díez, y ha llevado la broma al terreno de la fontanería. Con su peculiar gesto y su forma de hablar, el humorista ha explicado cuál es su especialidad: conseguir que “fluyan las cosas” y, por supuesto, también “las tuberías”.

El personaje ha permitido a Carlos Latre jugar con uno de sus recursos favoritos: llevar una situación de actualidad hasta el absurdo y exprimirla desde el humor. Así, el imitador ha conseguido que la mesa se llenase de risas.

Un momento de humor en el que Latre ha vuelto a demostrar que no necesita demasiado para meterse al público en el bolsillo. ¡Revívelo!