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“Que fluyan las cosas”: Carlos Latre se mete en la piel de Leire Díez y hace reír a El Hormiguero

Tras la entrevista de Susana Abaitua y Maxi Iglesias, Carlos Latre se ha sentado en la mesa de El Hormiguero caracterizado como Leire Díez. Con su particular mirada, ha tirado de fontanería para hacer reír al público.

Carlos Latre se mete en la piel de Leire Díez y hace reír a El Hormiguero

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Después de la entrevista a Susana Abaitua y Maxi Iglesias, Carlos Latre ha tomado asiento en la mesa de El Hormiguero dispuesto a poner el toque de humor a la noche. El imitador ha vuelto a meterse en la piel de uno de sus personajes de actualidad y ha provocado las risas y los aplausos del público.

Esta vez, Latre se ha convertido en Leire Díez, y ha llevado la broma al terreno de la fontanería. Con su peculiar gesto y su forma de hablar, el humorista ha explicado cuál es su especialidad: conseguir que “fluyan las cosas” y, por supuesto, también “las tuberías”.

El personaje ha permitido a Carlos Latre jugar con uno de sus recursos favoritos: llevar una situación de actualidad hasta el absurdo y exprimirla desde el humor. Así, el imitador ha conseguido que la mesa se llenase de risas.

Un momento de humor en el que Latre ha vuelto a demostrar que no necesita demasiado para meterse al público en el bolsillo. ¡Revívelo!

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