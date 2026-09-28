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Capítulo 657

Gabriel recurre a Josema, amigo de Pablo Salazar, para hacerle una importante propuesta: reformar la fábrica

El empresario pretende construir un nuevo edificio anexo al antiguo.

Gabriel recurre a Josema, amigo de Pablo Salazar, para hacerle una importante propuesta: reformar la fábrica

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Julia Zapata López
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Gabriel ha conseguido echar a Tasio, Damián y a Tasio y ahora quiere seguir adelante con su plan para acabar para siempre con los De la Reina.

Su siguiente paso es reformar la fábrica y para ello llama Josema García Fuentes, un reputado arquitecto que también es amigo de Pablo Salazar.

“Quiero construir un nuevo edificio”, le dice Gabriel al arquitecto argumentando que quiere que ese edificio sea más grande, más luminoso que esté al lado del antiguo y también le explica que quiere reformar alguno de los otros edificios de las instalaciones que están muy viejos.

Gabriel le dice que a Josema que le gustaría contratarle, pero todavía tiene que explicarle algunas cosas. ¿Josema entrará a formar parte de Perfumerías Brossard De la Reina como arquitecto?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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