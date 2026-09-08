Rafa Latorre compara la vuelta al cole en la Península y en Ceuta: "Una tragedia nacional (…) Otra imagen de la anomalía"

Millones de estudiantes vuelven a sus clases en toda España esta semana y existe especial preocupación por los alumnos de Ceuta con miles de inmigrantes aún campando por las calles de la ciudad autónoma desde el asalto masivo desde Maruecos a la frontera. No solo los padres que evidentemente temen por la seguridad de sus hijos, sino que el mismo profesorado lamenta de antemano un absentismo derivado de ese miedo.

Latorre pone de manifiesto la crueldad de la rueda informativa, que sigue girando sin detenerse empujada por una frenética actualidad: "La velocidad a la que gira y cómo olvidamos los temas, y los problemas sin embargo permanecen".

De "un batacazo absoluto" a "otra imagen de la anomalía"

Para ilustrar esa vorágine Rafa Latorre destacaba la coincidencia de la vuelta al cole del curso 2026- 2027, con el último informe PISA, que mide el nivel educativo a nivel mundial, en el que España ha cosechado el peor resultado de si historia. El periodista considera uno de los mayores problemas y más desatendidos "el fracaso de su educación obligatoria. Es un batacazo absoluto (...) Creo que es una tragedia nacional que además afecta a la igualdad".

Sobre la vuelta al cole en Ceuta, Latorre advierte que es incluso "peor que aquel curso maldito de la pandemia". Con colegios custodiados por guardias de seguridad, o miembros de las fuerzas del orden, y alumnos a quienes algunos de sus padres han metido spray pimienta en las mochilas, por el aumento de inseguridad que aprecian en la ciudad autónoma.

Esa realidad que atraviesa Ceuta, muy alejada de la habitual y la del resto de España, con una escena plagada de inmigrantes viviendo en asentamientos en los que reina la insalubridad y calles con más incidentes -incluso de extrema violencia-, lleva a Latorre a referirse a ella como "otra imagen de la anomalía".

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