¡Trancas y Barrancas estrenan manos! Las hormigas regresan con fuerza y someten a un intenso interrogatorio a Carlos Alsina y Rafa Latorre

Rafa Latorre y Carlos Alsina han sido los primeros invitados de la vigésimo primera temporada de El Hormiguero. Los dos locutores han compartido con los espectadores cómo ha sido su relevo en la radio y nos han hablado de sus actuales proyectos profesionales.

Después de analizar la crisis migratoria que lleva sufriendo Ceuta varias semanas, Rafa y Carlos han tenido que someterse a una intensa ronda de preguntas de Trancas y Barrancas, que han regresado al programa... ¡estrenando manos!

A las hormigas le ha interesado mucho qué es lo peor de trabajar en la radio y tanto Rafa como Carlos han señalado cosas muy diferentes. ¡Revive esta peculiar entrevista al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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