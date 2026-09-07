Imperdible
Disfruta de la entrevista completa de Carlos Alsina y Rafa Latorre en El Hormiguero
Los periodistas y locutores de radio han sido los primeros invitados de una vigésimo primera temporada de El Hormiguero que promete emociones fuertes.
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La vigésimo primera temporada de El Hormiguero ha arrancado por todo lo alto con la visita de dos de los locutores más reconocidos de nuestro país. Carlos Alsina y Rafa Latorre se han sentado junto a Pablo Motos para hablarnos de sus proyectos profesionales.
Después de presentarnos a los robots humanoides que estarán muy presentes esta temporada en el programa y de recibir de nuevo a Carlos Latre en plató, los dos periodistas se han sentado junto a Pablo Motos para contaros cómo se encuentran.
Carlos Alsina ha explicado por qué decidió dar el relevo de la información política a Rafa Latorre y éste ha contado cómo se tomó la decisión de su compañero y cómo ha cambiado su vida desde entonces.
La conversación en la que Carlos le propuso formalmente a Rafa el relevo, Alsina le dio muchos consejos a su compañero y le advirtió que iba a costarle trabajo acostumbrarse a los madrugones.
Además, ambos han analizado la crisis migratoria de Ceuta y han confesado cómo está siendo vivirla desde el lado informativo. Tanto Carlos como Rafa nos han regalado una entrevista sincera y auténtica en la que hemos podido palpar el amor por su profesión.
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