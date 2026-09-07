Disfruta de la entrevista completa de Carlos Alsina y Rafa Latorre en El Hormiguero

La vigésimo primera temporada de El Hormiguero ha arrancado por todo lo alto con la visita de dos de los locutores más reconocidos de nuestro país. Carlos Alsina y Rafa Latorre se han sentado junto a Pablo Motos para hablarnos de sus proyectos profesionales.

Después de presentarnos a los robots humanoides que estarán muy presentes esta temporada en el programa y de recibir de nuevo a Carlos Latre en plató, los dos periodistas se han sentado junto a Pablo Motos para contaros cómo se encuentran.

Carlos Alsina ha explicado por qué decidió dar el relevo de la información política a Rafa Latorre y éste ha contado cómo se tomó la decisión de su compañero y cómo ha cambiado su vida desde entonces.

La conversación en la que Carlos le propuso formalmente a Rafa el relevo, Alsina le dio muchos consejos a su compañero y le advirtió que iba a costarle trabajo acostumbrarse a los madrugones.

Además, ambos han analizado la crisis migratoria de Ceuta y han confesado cómo está siendo vivirla desde el lado informativo. Tanto Carlos como Rafa nos han regalado una entrevista sincera y auténtica en la que hemos podido palpar el amor por su profesión.

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