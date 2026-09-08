Javier sorprende con un emotivo mensaje a David antes de su duelo en AlaZ

Antes de competir en AlaZ, Javier ha dedicado unas palabras a Berta Collado, Álex Villazán, Pepón Nieto y Blanca Romero, deseándoles lo mejor tras su paso por el programa.

De forma espontánea, el madrileño ha extendido el mensaje a David y le ha agradecido los buenos momentos que viven juntos. Tras numerosas tardes enfrentándose en Pasapalabra, ha puesto en valor el vínculo construido dentro y fuera de las cámaras.

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