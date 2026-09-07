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Miércoles tras El Hormiguero

Óscar Puente y Pedro Cavadas, invitados este miércoles en La Mesa

Cristina Pardo recibirá en el programa al ministro de Transportes y al prestigioso cirujano.

La Mesa, con Cristina Pardo, triunfa en su estreno

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El próximo programa de La Mesa, este miércoles tras El Hormiguero, reunirá a dos protagonistas de primer nivel procedentes de ámbitos muy distintos. Cristina Pardo recibirá al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al prestigioso cirujano Pedro Cavadas, en una noche marcada por la actualidad, la reflexión y el análisis de algunos de los asuntos que más interés despiertan entre los espectadores.

La visita de Óscar Puente permitirá abordar algunas de las cuestiones políticas y de gestión más relevantes del momento. El ministro se sentará junto a Cristina Pardo en plena crisis sobre Ceuta. Su presencia promete dejar titulares en una entrevista que llega en un momento de máxima atención informativa.

Por su parte, Pedro Cavadas aportará una perspectiva muy diferente desde el ámbito de la medicina. Considerado una referencia internacional por sus innovaciones en cirugía reconstructiva y trasplantes, el doctor compartirá su visión sobre los avances científicos, los desafíos sanitarios y las experiencias que han marcado una trayectoria profesional admirada dentro y fuera de España.

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