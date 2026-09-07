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Así es la película que da el pistoletazo de salida a la nueva temporada de El Hormiguero: ‘Misión imposible, no… lo siguiente’

Como ya es tradición en cada comienzo de curso, Pablo Motos ha presentado la nueva película que el equipo del programa ha preparado junto a los invitados que se sentaron a su lado la temporada pasada.

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Patri Bea
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El Hormiguero arranca una nueva temporada por todo lo alto recuperando una de sus señas de identidad y apuesta por el cine con el estreno de una película muy especial protagonizada por las estrellas que han pasado por su plató en los últimos meses.

Detrás de estas producciones se esconden numerosos secretos, curiosidades y escenas inesperadas. Sacarlas adelante requiere meses de preparación, ya que las secuencias se ruedan poco a poco, coincidiendo con las visitas de los famosos al programa durante la temporada anterior.

En esta ocasión, la película se ha titulado ‘Misión imposible, no… lo siguiente’, en la que hemos podido ver a numerosos rostros conocidos buscando un laboratorio secreto que escondía un antídoto para combatir un misterioso virus que ha contagiado a toda la población: el cuñadismo.

Zendaya, Tom Holland, Isabel Preysler, Chris Hemsworth, Elsa Pataky, Pedri, Marcos Llorente, Ferran Torres, Simone Biles, Dan Brown, Ilia Topuria, Marc Márquez, Antonio Banderas, Chris Pratt o Can Yaman han sido algunos de los famosos que han participado en la película. ¡Disfruta de ella al completo en el vídeo de arriba!

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