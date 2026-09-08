Crisis migratoria Ceuta
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La vuelta al cole del miedo, Ceuta abre el curso escolar entre grandes medidas de seguridad
Sigue en directo online la última hora de la crisis migratoria en Ceuta cuando se cumplen 40 días de la avalancha de migrantes del pasado 30 de julio. Hoy comienza el curso escolar en la ciudad autónoma y los niños volverán al colegio entre policías, militares y millas de migrantes ocupando las calles.
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40 días después de que una avalancha de migrantes irrumpiese en Ceuta, la ciudad autónoma sigue sin recuperar la normalidad y prueba de ello se va a evidenciar esta mañana con el inicio del curso escolar.
Los niños de Ceuta vuelven hoy al cole y lo van a hacer entre policías, militares y millas de migrantes ocupando las calles. Un amplio dispositivo intentará garantizar la seguridad a los más de 16.000 alumnos que este martes regresan a las aulas. Hay vigilancia privada en todos los centros y presencia reforzada de Policía y Guardia Civil en sus alrededores y en las rutas escolares.
La ministra de Educación, Milagros Tolón, estará durante esta jornada en la ciudad autónoma para comprobar cómo es la apertura del curso más difícil en Ceuta. Tolón ha aseverado que "los colegios de Ceuta son centros seguros" y que esta medida permitirá llegar a la "normalidad". Educación ha tenido reuniones con las asociaciones de madres y padres, con los sindicatos, con el Foro de la Educación por Ceuta, con los equipos directivos y con los docentes para preparar la vuelta a los colegios con seguridad.
Además, el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros la desclasificación de los informes relativos a la entrada masiva de unos 80.000 migrantes a Ceuta desde la frontera con Marruecos y los mismos estarán a disposición pública a partir del miércoles. Esta desclasificación afecta a todos los servicios de información, tanto policiales como militares. El objetivo es demostrar que nadie avisó a Moncloa de que la avalancha ocurrida se iba a producir.
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Sigue aquí en directo online la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | El Gobierno desclasifica hoy los informes del CNI
El Consejo de Ministros desclasifica este martes los informes del Centro Nacional de Inteligencia sobre la entrada masiva de personas desde Marruecos a finales de julio. La documentación se incorporará a un dossier que el Gobierno prevé publicar mañana, en cumplimiento del compromiso anunciado por Pedro Sánchez en el Congreso. El Ejecutivo aseguró que dará a conocer los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el CNI y Frontex sobre la crisis migratoria.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta en directo | La juez Tardón investiga en la Audiencia Nacional la entrada masiva en Ceuta por un posible ataque al Estado
La Audiencia Nacional investigará la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio al considerar la juez María Tardón que pudo suponer un ataque grave a la integridad territorial de España. La causa contempla posibles delitos contra el Estado, organización criminal y homicidios imprudentes por 83 fallecimientos.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta en directo | Casi 13.000 alumnos regresan a las aulas
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La ministra de Educación, Milagros Tolón, preside la apertura del curso escolar en Ceuta que, según ha explicado, "habrá seguridad privada en todos los colegios, incluso los concertados".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Marlaska visitará el CETA
Este martes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitará en Ceuta el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros habilitado por su departamento en el polígono industrial de El Tarajal. Según informó Interior, Marlaska asistirá a primera hora, a las 9.30, a la reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de La Moncloa.
Llegará a la ciudad autónoma a las 14:00 horas para visitar el centro y a las 15:30 se desplazará al puesto fronterizo. Más tarde, a las 17:00 horas en la sede de la Delegación del Gobierno, atenderá a los medios.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | El auto de la jueza que abre investigación sobre lo ocurrido en Ceuta
La jueza de la Audiencia Nacional asegura en su auto que se trata de "una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello, la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Puente duda de la imparcialidad de la jueza de la Audiencia Nacional
La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón ha abierto una investigación penal sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta el 30 y 31 de julio y la reacción de Óscar Puente no se ha hecho esperar. El ministro ha dudado de la imparcialidad de la magistrada. "Hasta la fecha, ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad". "Si con todo lo que cuenta la jueza es con el famoso informe policial, que incluso se integran fotos que no tienen que ver con Ceuta...", ha criticado Puente, quien ha añadido que "hasta la fecha, no contamos con evidencias de que esta es una operación realizada por el gobierno marroquí". Por el contrario, la magistrada sostiene que "se ha evidenciado igualmente una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Vivas explicará en Bruselas la situación de Ceuta
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, contará personalmente en Bruselas la situación tan preocupante que vive Ceuta. Vivas va a tener una intensa agenda de reuniones, entre ellas con el presidente del Partido Popular Europeo, y la presidenta de la Eurocámara. Su objetivo es reclamar una mayor implicación de Europa ante esta crisis que, según defiende, afecta directamente a la frontera exterior de la Unión Europea.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | La desclasificación afecta a todos los servicios de información
Esta desclasificación afecta a todos los servicios de información, tanto policiales como militares. El objetivo es intentar demostrar que Moncloa no había sido avisada de que esa avalancha se iba a producir.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Se desclasifican los informes de la entrada masiva de migrantes
En el Consejo de Ministros de este martes el Gobierno dará luz verde a la desclasificación de los informes relativos a la entrada masiva de migrantes. Estos documentos estarán a disposición pública a partir del miércoles, según han informado fuentes gubernamentales. Pedro Sánchez, anunció en el Congreso su intención de publicar todos los informes y avisos que ha manejado el Ejecutivo los días previos.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Tolón asegura que "los colegios de Ceuta son centros seguros"
La ministra de Educación ha asegurado que la seguridad está garantizada, "habrá seguridad privada en todos los colegios, incluso los concertados", una medida que, según ha explicado la ministra, se implanta una petición de la comunidad educativa: "Les hemos escuchado y hemos dado soluciones, que se irán ampliando si son necesarios". Tolón ha aseverado que "los colegios de Ceuta son centros seguros" y que esta medida permitirá llegar a la "normalidad". Educación ha tenido reuniones con las asociaciones de madres y padres, con los sindicatos, con el Foro de la Educación por Ceuta, con los equipos directivos y con los docentes para preparar la vuelta a los colegios con seguridad. Desde CSIF, su responsable en la ciudad autónoma, Lola Cuadra, ha asegurado que la prioridad "absoluta" es proteger al alumnado ceutí y garantizar una vuelta al cole "segura".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Arranca el curso escolar en Ceuta con un amplio dispositivo de seguridad
La ministra de Educación, Milagros Tolón está hoy en Ceuta para comprobar desde el terreno el arranque del curso escolar. Una vuelta al cole que la ciudad autónoma vive con preocupación y que los niños compartirán con importantes medidas de seguridad. Un total de 16.000 alumnos vuelven hoy a las aulas en Ceuta, de ellos, según los datos ofrecidos por el Gobierno un total de 12.870 alumnos lo harán a los tres centros públicos (CEIP) de la ciudad, los seis colegios públicos-concertados y los seis institutos. 1.998 alumnos de infantil, 5.337 de primaria, 4.501 de secundaria y 1.034 de bachillerato.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | 40 días de la avalancha masiva de migrantes a Ceuta
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis migratoria que se vive en Ceuta desde que el pasado 30 de julio más de 70.000 migrantes entraron en la ciudad autónoma. Hoy se cumplen 40 días y el caos y la falta de normalidad sigue siendo la nota predominante. Durante este tiempo, Moncloa ha dado marcha atrás en su acusación a Israel o a Rusia, aunque sí se mantiene firme en salvar de las acusaciones a Marruecos. Fue un asalto sin precedente como lo es también la crisis que ha desatado.
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