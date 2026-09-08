Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La vuelta al cole del miedo, Ceuta abre el curso escolar entre grandes medidas de seguridad

40 días después de que una avalancha de migrantes irrumpiese en Ceuta, la ciudad autónoma sigue sin recuperar la normalidad y prueba de ello se va a evidenciar esta mañana con el inicio del curso escolar.

Los niños de Ceuta vuelven hoy al cole y lo van a hacer entre policías, militares y millas de migrantes ocupando las calles. Un amplio dispositivo intentará garantizar la seguridad a los más de 16.000 alumnos que este martes regresan a las aulas. Hay vigilancia privada en todos los centros y presencia reforzada de Policía y Guardia Civil en sus alrededores y en las rutas escolares.

La ministra de Educación, Milagros Tolón, estará durante esta jornada en la ciudad autónoma para comprobar cómo es la apertura del curso más difícil en Ceuta. Tolón ha aseverado que "los colegios de Ceuta son centros seguros" y que esta medida permitirá llegar a la "normalidad". Educación ha tenido reuniones con las asociaciones de madres y padres, con los sindicatos, con el Foro de la Educación por Ceuta, con los equipos directivos y con los docentes para preparar la vuelta a los colegios con seguridad.

Además, el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros la desclasificación de los informes relativos a la entrada masiva de unos 80.000 migrantes a Ceuta desde la frontera con Marruecos y los mismos estarán a disposición pública a partir del miércoles. Esta desclasificación afecta a todos los servicios de información, tanto policiales como militares. El objetivo es demostrar que nadie avisó a Moncloa de que la avalancha ocurrida se iba a producir.

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