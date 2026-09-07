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"Jamás tuve la intención de competir": Carlos Latre confiesa por qué abandonó Antena 3 para irse a otra cadena

El humorista ha fichado por este vigésimo temporada de El Hormiguero y ha explicado por qué decidió cambiar de proyectos profesionales hace un par de años.

"Jamás tuve la intención de competir": Carlos Latre confiesa por qué abandonó Antena 3 para irse a otra cadena

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Patri Bea
Patri Bea
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Carlos Latre ha sido uno de los grandes fichajes para esta vigésimo primera temporada de El Hormiguero. El humorista ha vuelto a Antena 3 después de que se marchase hace un par de años y lo ha hecho con muchas ganas de hacernos reír con sus imitaciones.

Después de hacer una parodia del Presidente del Gobierno, Pablo Motos no ha podido evitar preguntarle a Latre por qué tomó la decisión de marcharse a la competencia en su día. "Jamás tuve la intención de competir", ha querido recalcar Carlos después de contar por qué aceptó la propuesta de otra cadena.

Para Carlos Latre era una oferta ilusionante, ya que podría conducir su propio programa y crecer profesionalmente, pero no pudo ser porque lo cancelaron a los diez programas. "Yo creía que tendría hasta Navidad", ha confesado con cierta pena.

El humorista también ha recordado que, a la semana, comenzó a sufrir y a olerse lo que iba a pasar. Latre tocó fondo y pasó una temporada complicada, pero la tormenta pasó y la gente le ayudó a levantarse. ¡Escucha todo lo que ha contado al respecto dándole al play al vídeo de arriba!

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