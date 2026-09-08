El Hormiguero arrasa en su inicio de temporada y lidera con un 17,9%

El Hormiguero arrasa un año más con el estreno de su vigésimo primera temporada y se convierte en líder absoluto y el programa más visto del día con un 17,9% de cuota de pantalla y 4,4 millones de espectadores únicos.

El programa presentado por Pablo Motos ha logrado superar su competidor por casi 5 puntos con una entrega en la que hemos conocido a los robots humanoides que se incorporan esta temporada, en la que hemos tenido de vuelta a Carlos Latre en Antena 3 y en la que Carlos Alsina y Rafa Latorre se han abierto.

El primer programa de la temporada tuvo un alcance de 42 millones de cuentas en redes sociales gracias a todas las novedades y temas que se trataron durante su emisión. ¡El Hormiguero vuelve pisando fuerte!

Antena 3 ha arrancado así, otra semana arrasando en audiencias al alzarse este lunes nuevamente como la cadena líder absoluta subiendo al 14,6% de cuota de pantalla, resultado con el que se impone a todos sus competidores, superando por +6,2 puntos a competidor privado y ganando a la cadena pública por +1,9 puntos.

Es la cadena más vista en la Sobremesa, con un 18% de share, en el Prime Time arrasa con un 17,2%, en el l Late Night con un 14,9% y vuelve a lograr las emisiones más vistas de la televisión con Antena 3 Noticias 1, El Hormiguero, Antena 3 Noticias 2 y La ruleta de la suerte, todas líderes absolutas, al igual que Pasapalabra en la tarde y que El Secreto y En tierra lejana, que bate máximo histórico, en la noche.

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