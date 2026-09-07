La vuelta al cole en Ceuta, con gas pimienta y seguridad privada: "Mi hija de 12 años ha vuelto a agarrarme la mano por la calle"

Ceuta continúa atravesando una crisis extrema. Un mes después de la entrada de 80.000 migrantes en la ciudad autónoma, la normalidad no se ha reestablecido. Una situación que afecta más que nunca con la llegada de la vuelta al cole.

Los 35 colegios de Ceuta han contratado seguridad privada para tratar de garantizar la seguridad de los alumnos. Una medida que para muchas familias sigue sin ser suficiente y optan por mandar a los niños al colegio con gas pimienta u otras herramientas de defensa.

"¿Creéis que con un vigilante de seguridad para todo el colegio es suficiente?", pregunta Estefanía, una madre ceutí. Esta denuncia que el peligro no solo está en el centro, sino en toda la ciudad: "Puede pasar algo cuando vaya a buscarla".

Estefanía asegura que su hija de 12 años tiene miedo por todo lo que ve en la calle. "Me ha vuelto a agarrar la mano por la calle, esto hay que estar aquí para vivirlo", señala. Una vuelta al cole que por primera vez en Ceuta genera miedo entre los padres: "Vivimos en una película de terror continua".

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