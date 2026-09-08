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Esta noche Luis de la Fuente celebrará el Mundial en El Hormiguero

Luis de la Fuente visitará esta noche El Hormiguero por tercera vez; pero primera como campeón del mundo.

Luis de la Fuente en El Hormiguero

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Borja Tamayo
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El Hormiguero ya se prepara para celebrar a lo grande el Mundial de la mano del seleccionador que nos ha llevado a la gloria: Luis de la Fuente. Una entrevista que promete recordar todas las emociones que nos ha regalado durante este verano, analizando cómo ha sido el camino hasta conseguir la codiciada segunda estrella.

Es la tercera vez que Luis de la Fuente visita el plató de Pablo Motos. Lo hizo en 2023, cuando se convirtió en el entrenador de La Roja; así como en 2025, cuando ya había ganado el título de la Eurocopa. Sin embargo, esta será sin duda la más especial de todas, celebrando por todo lo alto el Mundial 2026.

¡No te pierdas una noche para enmarcar en El Hormiguero! A partir de las 22 horas, en Antena 3.

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