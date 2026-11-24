El esperado Black Friday llega este viernes 27 de noviembre. Esta fiesta de las ofertas se ha convertido en una gran campaña comercial que marca el inicio de la temporada navideña. A lo largo del día, las marcas ofrecerán grandes descuentos sobre sus productos. Pero no todas las ofertas son tan buenas como parecen.

Un análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) demuestra que muchos productos no bajan de precio e incluso pueden llegar a costar más que unas semanas antes. Para comprobarlo, la organización ha monitorizado más de 13.000 precios de productos y ha hecho una comparación con los precios del Black Friday de 2025 con los mínimos registrados durante los meses de septiembre y octubre.

El balance dice que solo 1 de cada 4 precios es ahora más bajo. En el 24% de los casos los productos se encuentran en las tiendas a un precio más bajo que el menor de los meses de septiembre y octubre. Es decir, son verdaderas ofertas. Por otro lado, en uno de cada tres casos, el precio es idéntico a ese mínimo. Y en un 43% de los casos el mismo producto se pudo haber comprado a un precio mejor durante septiembre u octubre: no es una rebaja.

El trabajo de la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lleva años monitorizando los precios en el Black Friday y verificando que no todo lo que parece una ganga realmente lo es. Este año han rastreado a diario los precios para conocer su evolución y el porcentaje de productos que suben o bajan. También calculan el precio mínimo de cada producto en cada web entre el 1 de septiembre y el 27 de octubre, adelantándose un mes al Black Friday.

En total, han recopilado información de lo que cuestan casi 3.000 productos de 37 categorías, en 55 páginas web. Cada día, desde septiembre, recogen casi 13.000 precios para poder averiguar si realmente los famosos descuentos son para tanto. Han descubierto que no.

Como resultado, solo el 35% de los productos bajó de precio; el 37% se encareció y el 28% mantuvo el mismo coste. Además, las subidas fueron mayores, aquellos artículos que se encarecieron lo hicieron un 12% de media, mientras que los que bajaron solo lo hicieron un 8%. Eso quiere decir que esperar al Black Friday no garantiza ahorrar, aunque la OCU recuerda que, según la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, el precio anterior que aparece junto a una oferta debe ser el más bajo al que se haya vendido ese producto durante los 30 días previos.

Las oportunidades que valen la pena

Según el análisis, hay alguna categoría de producto que, de media, es más barata, aunque los porcentajes son pequeños, y donde las ofertas son reales (alrededor del 50% de los productos está más barato que en los meses anteriores). Entre ellas destacan los robots aspiradores, las televisiones, los 'e-readers' y las cámaras.

Sin embargo, no es buena idea comprar sillas de coche para niños, neumáticos, impresoras o monitores. Están más caros ahora que en los meses anteriores.

Apunta las tiendas con mejores descuentos

Las webs con más productos más baratos son Kyoto Electrodomésticos, Mi (Xiaomi), Cecotec, Electrocosto, Mediamarkt, Fnac y Mi Electro, todas con porcentajes entre el 40 y el 49%. Las tiendas con más productos que ahora son más caros que en septiembre u octubre son Neumáticosonline, Electrobueno, Mercadoactual, Phonehouse, PC Componentes y El Corte Inglés, con porcentajes entre el 69 y el 92%. Ojo, en algunos casos, estos valores se deben a que estas webs tuvieron notables campañas de esos meses.

La IA aumenta las webs falsas y los falsos chollos

Las compras online están a la orden del día e incluso ya superan las compras físicas. Las estafas a la hora de comprar un producto han concentrado las ciberamenazas en estos últimos años. La IA se cuela en las estafas clásicas convirtiéndolas en tiendas casi indistinguibles.

Los ciberestafadores clonan tiendas con plantillas generadas por IA y prometen copias falsas reproduciendo los logos de cadenas que son comúnmente conocidas. La maquinaria que hay detrás de todo son plantillas generadas por inteligencia artificial y direcciones desechables.

Cada vez los consumidores son más conscientes y precavidos, y cada uno tiene sus trucos. Muchos levantan las etiquetas para saber si el descuento es real.