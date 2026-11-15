El Gobierno de Sánchez acelera la aprobación de medidas sociales en plena campaña

El Gobierno de Pedro Sánchez ha intensificado su actividad legislativa en plena campaña electoral. Desde la convocatoria de las elecciones generales y hasta el próximo 29 de noviembre se habrán celebrado 11 Consejos de Ministros en menos de dos meses.

A las reuniones ordinarias de los martes se han sumado también las de los viernes, una fórmula con la que Moncloa busca acelerar la aprobación de nuevas medidas. El propio ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños así lo defiende: “tenemos muchos asuntos que aprobar de aquí al 29 de noviembre”, ha asegurado.

Reuniones extraordinarias

El Gobierno de Pedro Sánchez ha intensificado su actividad legislativa en plena campaña electoral. Desde la convocatoria de las elecciones generales y hasta el próximo 29 de noviembre se habrán celebrado 11 consejos de ministros en menos de dos meses.

A las reuniones ordinarias de los martes se han sumado también las de los viernes, una fórmula con la que Moncloa busca acelerar la aprobación de nuevas medidas. El propio ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, así lo defiende: "Tenemos muchos asuntos que aprobar de aquí al 29 de noviembre", ha asegurado.

Reuniones extraordinarias

Desde el Gobierno explican que el objetivo es seguir impulsando medidas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha insistido en que el Ejecutivo seguirá trabajando "para mejorar la vida de la gente". Sin embargo, este ritmo de reuniones y aprobación de decretos no pasa inadvertido. El politólogo Javier Martín Merchán considera que esta estrategia busca “poner en el centro del debate los temas con los que se sienten más cómodos” en un momento decisivo para el PSOE. Por su parte, Manuel Mostaza apunta directamente a "una motivación electoral".

Entre las medidas que ya ha impulsado el Ejecutivo figuran iniciativas relacionadas con la vivienda, el apoyo a las familias monoparentales y la seguridad ferroviaria. Un paquete de marcado carácter social que Moncloa presenta como parte de su acción de Gobierno, pero que los expertos interpretan también en clave electoral. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido que estas iniciativas responden a reivindicaciones sociales y no a "ocurrencias de última hora".

Las últimas bazas antes del 29-N

A dos semanas de las elecciones, el Gobierno todavía tiene medidas pendientes de aprobar. Entre ellas, la revalorización de las pensiones y una nueva subida del salario mínimo interprofesional. El propio Pedro Sánchez ha aprovechado sus intervenciones en mítines para comprometerse a seguir incrementándolo. En la rueda de prensa tras la reunión extraordinaria del viernes, la ministra portavoz, Elma Saiz, anunció que el futuro decreto ley de incremento de las pensiones para 2027 se tramitará por la vía de urgencia. Además, en el horizonte político también aparece la posibilidad de un indulto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.