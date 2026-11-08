Black Friday 2026: contención en las compras, consumidores más reflexivos y la influencia de la Inteligencia Artificial

El Black Friday se ha convertido en una de las grandes citas comerciales del año. Millones de consumidores aprovechan los descuentos para adelantar sus compras navideñas y encontrar ofertas en productos de tecnología, ropa, calzado, pequeños electrodomésticos, complementos, artículos de salud, belleza y para el hogar.

Este año, el gasto medio previsto durante esta campaña será de 175 euros por persona, según el estudio Holiday Retail 2026 de Shopify. El aumento de las compras también supone un importante reto para las empresas de logística, que intensifican su actividad para garantizar que los pedidos lleguen a tiempo.

Durante las campañas de Black Friday y Navidad se moverán más de 127 millones de envíos, lo que supone una media de 4,4 millones de paquetes diarios. En las jornadas de mayor actividad, el volumen podría alcanzar los 5,5 millones.

La cifra representa un incremento del 2,4% respecto a 2025 y supone el menor crecimiento de las compras online de los últimos cuatro años.

Un consumidor más paciente y reflexivo

La campaña estará marcada por un consumo más racional y planificado, con un descenso de las compras impulsivas. Así lo apunta Francisco Aranda, presidente de UNO, quien destaca que los clientes ya no tienen tanta urgencia por recibir sus pedidos.

"El cliente ya no necesita que la compra le llegue en unas horas, o en un día. Nos encontramos ante un consumidor más paciente que planifica sus compras con más tiempo y compara precios", explica.

En paralelo, siguen ganando terreno los nuevos modelos de entrega, como los lockers y los puntos de conveniencia. Estas alternativas superan ya los 100.000 establecimientos en España y se han consolidado como un canal habitual para recibir los pedidos.

La inteligencia artificial gana protagonismo

La inteligencia artificial también se abre paso en las decisiones de compra. Según los datos recogidos, un 76% de los consumidores consulta estas herramientas antes de adquirir un producto.

Aranda destaca que la IA facilita la búsqueda de precios y ofertas y permite comparar la relación calidad-precio. "Esta herramienta facilita al consumidor los precios, ofertas, comparar calidad / precio, por lo que eso contribuye a que el cliente compre de forma más segura y se disminuyen las devoluciones", afirma.

En una de las épocas de mayor consumo del año, comparar precios y planificar las compras siguen siendo dos de las principales recomendaciones para evitar gastos innecesarios.