¿Quién está detrás de los cambios en La Oreja de Van Gogh?: "Estoy sobrepasada y abrumada"

Desde que se conociera la última decisión de la banda, de separar su camino de la cantante Leire Martínez tras 17 años al micrófono de La Oreja de Van Gogh, el revuelo mediático no ha cesado.

Protagonistas dentro y fuera de los escenarios

"Mi vida es muy normal, esto es lo anormal. Quiero seguir con mi vida"

Los rumores, cruces de declaraciones y motivos que han llevado a que la, hasta esta semana, vocalista de La Oreja de Van Gogh y el resto de la banda decidieran separar sus caminos, han generado una vorágine para Leire. La última en abandonar la formación manifestaba lo siguiente: "Quiero seguir con mi vida. Estoy sobrepasada y abrumada. Es alucinante lo que está pasando".

La tormenta mediática también parece haber alcanzado anímicamente a Amaia Montero, primera cantante del grupo, y que dejó de formar parte 'LODVG' hace más de tres lustros para emprender una carrera en solitario que no le habría reportado el éxito esperado. Amaia ha se ha expresado a través de un mensaje en redes sociales: "Este tema no tiene nada que ver conmigo. Esto es una locura. ¡Esto es una vehemencia! Esto me está empezando a afectar. Estoy mu cabreada".

¿La vuelta de Amaia?

Unos de los 'murmullos' que están propagándose con más fuerza es el de un inminente regreso de Amaia Montero como voz de La Oreja de Van Gogh. Sin embargo ella misma se desmarca de esas informaciones así como de cualquier relación con la decisión de la banda de prescindir de Leire: "Nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero".

Para defender que no tiene nada que ver, Amaia Mantero lanzaba una pregunta con su correspondiente respuesta: "¿Yo he dicho, o algún componente del grupo ha dicho, que yo voy a volver a La Oreja? Ni de mi boca ni de la otra parte".

Las manos que manejan La Oreja

Pese a todos los rumores, la periodista Elena Gómez aseguraba que los dos jefes principales serían los dos compositores del grupo: "Hay dos jefes muy claros: Benegas y San Martín". Elena afirmaba que estos no serían otros que Pablo Benegas y Xabier San Martín. Ambos serían quienes realmente tomarían las grandes decisiones en la tan citada banda musical.