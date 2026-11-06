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Susana Díaz alerta del impacto económico de los accidentes ferroviarios en Andalucía

La expresidenta de la Junta de Andalucía ha mostrado su preocupación por las consecuencias económicas de los accidentes ferroviarios y ha reclamado que se garantice la seguridad de la línea antes de Navidad.

Susana Díaz alerta del impacto económico de los accidentes ferroviarios en Andalucía

Susana Díaz alerta del impacto económico de los accidentes ferroviarios en Andalucía

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Susana Díaz ha reflexionado en La Mesa sobre la importancia de la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía y las consecuencias que, a su juicio, están teniendo los últimos accidentes en la economía de los andaluces.

La expresidenta de la Junta de Andalucía ha asegurado que los dos accidentes registrados en la línea que conecta la comunidad con la capital han perjudicado considerablemente a la economía andaluza. En este sentido, ha criticado la falta de mantenimiento de la infraestructura y ha insistido en la necesidad de garantizar su seguridad.

"Ese es el punto de seguridad que exijo cuanto antes", ha señalado Díaz, mostrando su preocupación ante la posibilidad de que llegue la Navidad sin que el tramo ferroviario se encuentre en las condiciones adecuadas.

La política ha querido poner el foco en lo mucho que se juega Andalucía con esta conexión, reclamando que se actúe cuanto antes para garantizar la seguridad de los viajeros y evitar que la situación siga perjudicando a la economía de la comunidad.

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